СМИ: Дебютант РПЛ не может найти спонсора за 10 дней до старта чемпионата

Футбольный клуб "Нижний Новгород" за 10 дней до старта чемпионата России по футболу не может найти себе спонсора. Власти уже попросили помочь с ситуацией главу Минспорта РФ Олега Матыцина. Об этом сообщает "Коммерсант".

В частности, к главе ведомства обратился президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев. Однако в ответ Матыцин сообщил, что решить проблему в кратчайшие сроки будет проблематично.

"К­акой-то совет я постараюсь найти, но обещать быстрое решение с учётом приближающегося чемпионата я пока не готов", — заявил глава Минспорта.

Матыцин также подчеркнул, что объём средств, который идёт со стороны региональных бюджетов, не выливается в ожидаемый результат. Потому в ближайшие годы государство намерено уходить из этой сферы.

"Чтобы профессиональный спорт не умер, необходимо найти ­какую-то новую модель управления клубами, маркетинга и рекрутирования игроков. Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учётом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры", — подчеркнул Матыцин.

При этом из регионального бюджета ФК "Нижний Новгород" получил чуть более 300 миллионов рублей в 2021 году. Однако в клубе отмечают: чтобы быть конкурентоспособными в РПЛ, необходимо иметь бюджет в районе миллиарда рублей. В команде также подчёркивают, что руководство региона оказывает всяческую помощь "Нижнему".