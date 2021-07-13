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СМИ: Дебютант РПЛ не может найти спонсора за 10 дней до старта чемпионата

При этом ожидается, что решить этот вопрос в кратчайшие сроки будет крайне проблематично.

13 июля, 09:58

Фото © ФК "Нижний Новгород"

Футбольный клуб "Нижний Новгород" за 10 дней до старта чемпионата России по футболу не может найти себе спонсора. Власти уже попросили помочь с ситуацией главу Минспорта РФ Олега Матыцина. Об этом сообщает "Коммерсант".

В частности, к главе ведомства обратился президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев. Однако в ответ Матыцин сообщил, что решить проблему в кратчайшие сроки будет проблематично.

"К­акой-то совет я постараюсь найти, но обещать быстрое решение с учётом приближающегося чемпионата я пока не готов", — заявил глава Минспорта.

Матыцин также подчеркнул, что объём средств, который идёт со стороны региональных бюджетов, не выливается в ожидаемый результат. Потому в ближайшие годы государство намерено уходить из этой сферы.

"Чтобы профессиональный спорт не умер, необходимо найти ­какую-то новую модель управления клубами, маркетинга и рекрутирования игроков. Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учётом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры", — подчеркнул Матыцин.

При этом из регионального бюджета ФК "Нижний Новгород" получил чуть более 300 миллионов рублей в 2021 году. Однако в клубе отмечают: чтобы быть конкурентоспособными в РПЛ, необходимо иметь бюджет в районе миллиарда рублей. В команде также подчёркивают, что руководство региона оказывает всяческую помощь "Нижнему".

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Напомним, по итогам прошлого розыгрыша первенства ФНЛ "Нижний Новгород" занял третье место и сумел напрямую попасть в РПЛ из-за того, что ставший вторым "Оренбург" не получил соответствующую лицензию.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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