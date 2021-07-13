РФС направил клубам документ под названием "Реформа клубного футбола" с предложениями внести изменения в систему розыгрыша чемпионата страны. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".

Предпосылками к началу реформ авторы документа называют падение российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА и, как следствие, уменьшение количества мест в еврокубках и сокращение доходов. В качестве основного недостатка существующей системы розыгрыша чемпионата России лиг указано недостаточное количество высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.

Реформу РПЛ предполагается проводить по швейцарской системе. Её суть заключается в том, что в каждом туре (начиная со второго) пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой команды с равным количеством очков. При этом в Премьер-лиге должно остаться 16 клубов.

На первом этапе команды проведут по 24 матча. На втором — шестёрка сильнейших клубов разыграет медали и места в еврокубках, проведя с каждым из соперников встречи дома и в гостях (ещё десять туров).

Также предполагается, что остальные клубы РПЛ проведут на втором этапе девять туров. Два последних места вылетают, ещё две команды отправятся в стыковые матчи с ФНЛ.