Захарова назвала убийство президента Гаити беспрецедентным

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза является поводом для заявлений и санкций со стороны G7, которых пока нет. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в посте в своём телеграм-канале.

"Ну и где? Где санкции, заявления "Семёрки", истерика американских правозащитников? А повод более чем ужасающий", — задалась вопросом Захарова.

Она напомнила, что на Гаити отправилась межведомственная делегация США в связи с обвинением нескольких сотрудников американской частной военной компании в причастности к убийству президента. По словам Захаровой, стало известно, что несколько задержанных ранее являлись информаторами правоохранительных органов США. В частности, ФБР.

В эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" Захарова назвала произошедшее на Гаити "беспрецедентным случаем", подчеркнув, что Россия следит за развитием событий.

"Вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнёров, причём не только для Соединённых Штатов Америки, а в принципе коллективного Запада. Случай беспрецедентный, согласитесь", — поделилась дипломат.

Официальный представитель МИД России сообщила, что получает информацию о ситуации на Гаити по предоставляемым сводкам. Она с иронией отнеслась к отсутствию бурной реакции со стороны западных стран.