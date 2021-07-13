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Захарова назвала убийство президента Гаити беспрецедентным

По её словам, вырисовывается "ужасающая" картина для коллективного Запада, но бурной реакции сообщества пока нет.

13 июля, 10:12
<p>Фото © Russian Foreign Ministry Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Russian Foreign Ministry Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза является поводом для заявлений и санкций со стороны G7, которых пока нет. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в посте в своём телеграм-канале.

"Ну и где? Где санкции, заявления "Семёрки", истерика американских правозащитников? А повод более чем ужасающий", — задалась вопросом Захарова.

Она напомнила, что на Гаити отправилась межведомственная делегация США в связи с обвинением нескольких сотрудников американской частной военной компании в причастности к убийству президента. По словам Захаровой, стало известно, что несколько задержанных ранее являлись информаторами правоохранительных органов США. В частности, ФБР.

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В эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" Захарова назвала произошедшее на Гаити "беспрецедентным случаем", подчеркнув, что Россия следит за развитием событий.

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"Вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнёров, причём не только для Соединённых Штатов Америки, а в принципе коллективного Запада. Случай беспрецедентный, согласитесь", — поделилась дипломат.

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Официальный представитель МИД России сообщила, что получает информацию о ситуации на Гаити по предоставляемым сводкам. Она с иронией отнеслась к отсутствию бурной реакции со стороны западных стран.

"С одной стороны, хочется с иронией задать вопрос, где санкции, где заявления G7 относительно случившегося. Но на самом деле это ещё одна история, которая изобличает или разоблачает всё то, что говорят наши западные партнёры, обвиняя и нашу страну в том, чего она не совершала, и при этом в закулисье творят совершенно беспрецедентные вещи", — добавила Захарова.

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Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний Моиз погиб, а его раненая вдова сейчас в больнице. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства — согласно их данным, группа наёмников состояла из 26 человек. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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