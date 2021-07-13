В Кремле не ведут подготовку встречи Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с украинским коллегой Владимиром Зеленским за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что подготовка к встрече лидеров двух стран пока не ведётся.

"Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано ещё до публикации этой статьи", — напомнил представитель Кремля.