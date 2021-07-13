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В Кремле не ведут подготовку встречи Путина с Зеленским

Песков напомнил, что российский президент высказывал готовность к диалогу ещё до подготовки своей статьи "Об историческом единстве русских и украинцев", которая была опубликована в понедельник.

13 июля, 10:01
<p>Фото © Peter Muhly - WPA Pool / Getty Images, © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Peter Muhly - WPA Pool / Getty Images, © Sean Gallup / Getty Images

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с украинским коллегой Владимиром Зеленским за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что подготовка к встрече лидеров двух стран пока не ведётся.

"Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано ещё до публикации этой статьи", — напомнил представитель Кремля.

"Вместе мы — один народ": Что написал Путин в своей статье об Украине

"Вместе мы — один народ": Что написал Путин в своей статье об Украине

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Зеленского обрадовало, что материал вышел в том числе на украинском языке, при этом он вызвался обсудить тезисы статьи лично.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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