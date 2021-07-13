В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл темы переговоров главы государства с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он отметил, что президент РФ 13 июля работает в Северной столице, там и проходит встреча.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко обсудят российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав РФ и Белоруссии по строительству союзного государства. Политики также обменяются мнениями относительно международной повестки.

"Конечно же, [в повестке] обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию", — пояснил официальный представитель Кремля.

Путин и Лукашенко пообщаются с глазу на глаз, а затем переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.

"Сразу скажу, что лидеры достигли договорённости об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений", — указал Песков, добавив, что особый анонс сделан не был, поскольку Путин и Лукашенко часто общаются, что не умаляет значения переговоров.

Ранее о визите Лукашенко в Россию сообщила пресс-служба президента Белоруссии. По её данным, в ходе переговоров главы "обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику".