НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко

Встреча лидеров России и Белоруссии в Петербурге — "никакая не неожиданная", просто не анонсировалась, отметил Песков.

13 июля, 09:50
<p>Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images</p>

Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл темы переговоров главы государства с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он отметил, что президент РФ 13 июля работает в Северной столице, там и проходит встреча.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко обсудят российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав РФ и Белоруссии по строительству союзного государства. Политики также обменяются мнениями относительно международной повестки.

"Конечно же, [в повестке] обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию", — пояснил официальный представитель Кремля.

Путин и Лукашенко пообщаются с глазу на глаз, а затем переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.

"Сразу скажу, что лидеры достигли договорённости об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений", — указал Песков, добавив, что особый анонс сделан не был, поскольку Путин и Лукашенко часто общаются, что не умаляет значения переговоров.

Ранее о визите Лукашенко в Россию сообщила пресс-служба президента Белоруссии. По её данным, в ходе переговоров главы "обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику".

В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко

В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко

Это уже четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава Минкульта Украины счёл неоригинальной трактовку истории в статье Путина

сегодня в 10:56

В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко

сегодня в 09:46

Политологи оценили намерение Зеленского привлечь США к переговорам по Донбассу

сегодня в 10:26

Врач рассказал, сколько воды нужно пить при аномальной жаре

сегодня в 10:52

Стюардесса обвинила в домогательствах главу Ассоциации противодействия преступности

сегодня в 10:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1