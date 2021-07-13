Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на €500 миллионов

Антимонопольная служба Франции выписала штраф Google в размере 500 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора. Причиной стало игнорирование компанией нескольких судебных запретов, вынесенных в апреле 2020 года.

Санкции наложены из-за того, что "корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента".

Глава антимонопольного ведомства Изабель Де Сильва отметила, что решение оштрафовать американскую корпорацию было принято в связи с тем, что предписания регулятора должны скрупулёзно выполняться. Но в случае с Google этого не произошло.