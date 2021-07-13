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Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на €500 миллионов

Ведомство грозит корпорации ещё одним взысканием — в размере 900 тысяч евро ежесуточно. Поводом стало игнорирование судебных запретов за 2020 год.

13 июля, 09:42

Фото © Pixabay

Антимонопольная служба Франции выписала штраф Google в размере 500 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора. Причиной стало игнорирование компанией нескольких судебных запретов, вынесенных в апреле 2020 года.

Санкции наложены из-за того, что "корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента".

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Глава антимонопольного ведомства Изабель Де Сильва отметила, что решение оштрафовать американскую корпорацию было принято в связи с тем, что предписания регулятора должны скрупулёзно выполняться. Но в случае с Google этого не произошло.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и ещё 36 американских штатов подали иск против компании Google. Поводом для этого стало якобы нарушение компанией антимонопольного законодательства.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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