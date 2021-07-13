Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2"

Киеву необходимы гарантии на 10–15 лет о "нормальном газоснабжении" после запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

Подводя итоги переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, украинский лидер заявил, что у Киева и Берлина разные точки зрения по вопросу реализации газопровода. Однако, по его словам, Незалежная предоставила достаточно аргументов не в пользу "Северного потока – 2".

"У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока – 2", но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера [Ангелы Меркель] с президентом [США Джо] Байденом, и там будут обсуждаться, что он (газопровод. — Прим. Лайфа) принесёт Европе и что Украине и как гарантировать безопасность в первую очередь Украине", — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". А также поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.