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Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2"

У Киева и Берлина разные точки зрения на тему реализации проекта, отметил политик. Однако, по его словам, Незалежная предоставила достаточно аргументов не в пользу газопровода.

13 июля, 09:33
<p>Владимир Зеленский. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2573416456242048&set=t.100007211555008&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Киеву необходимы гарантии на 10–15 лет о "нормальном газоснабжении" после запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

Подводя итоги переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, украинский лидер заявил, что у Киева и Берлина разные точки зрения по вопросу реализации газопровода. Однако, по его словам, Незалежная предоставила достаточно аргументов не в пользу "Северного потока – 2".

"У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока – 2", но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера [Ангелы Меркель] с президентом [США Джо] Байденом, и там будут обсуждаться, что он (газопровод. — Прим. Лайфа) принесёт Европе и что Украине и как гарантировать безопасность в первую очередь Украине", — заявил Зеленский.

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Ранее Зеленский заявлял, что в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". А также поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.

Напомним, проект газопровода "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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