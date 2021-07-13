В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко

В Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", близкий к белорусскому лидеру.

Ранее анонсировалось, что главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику, а в Минске уточнялось, что данный визит "продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".