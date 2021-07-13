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В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко

Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.

13 июля, 09:46

Фото (архивное) © Kremlin.ru

В Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", близкий к белорусскому лидеру.

Ранее анонсировалось, что главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику, а в Минске уточнялось, что данный визит "продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Напомним, что это уже четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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