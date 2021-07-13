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УЕФА представил символическую сборную Евро-2020

Больше всего в ней оказалось представителей команды-чемпиона — Италии — сразу пять игроков.

13 июля, 10:21

Кадр из видео © Twitter / UEFA EURO 2020

УЕФА представил символическую сборную завершившегося Евро-2020. В список вошли представители пяти команд.

  • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)
  • Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)
  • Полузащитники: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания)
  • Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия)
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Напомним, что Евро-2020 завершился 11 июля. В финальном матче сборная Италии оказалась сильнее Англии. Судьба встречи и всего турнира решилась лишь в серии пенальти, где подопечные Роберто Манчини были точнее.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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