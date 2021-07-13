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К грозящему сбросить сына с балкона в Иркутске неадеквату приехала жена

Ребёнка на карнизе 13-го этажа мужчина держит уже более двух часов. Ранее его супруга жаловалась в полицию на угрозы жизни и здоровью, было возбуждено уголовное дело.

13 июля, 10:35

Фото © Babr Mash

В Иркутске на переговоры с грозящим сбросить сына с балкона 13-го этажа неадекватом приехала жена. Видео © Babr Mash

В Иркутске спасатели привезли женщину к мужчине, который стоит на карнизе балкона 13-го этажа и грозится сбросить трёхлетнего сына. Кадры из подъезда многоэтажки показал телеграм-канал Babr Mash.

Ранее женщина написала заявление в полицию на супруга-неадеквата, но пообещала его забрать, если тот слезет с карниза. Женщину завели вместе с психологом в квартиру на переговоры. Спасатели же развернули под окнами здания "куб жизни".

"Куб жизни", развёрнутый спасателями под балконом неадеквата. Фото © LIFE

"Куб жизни", развёрнутый спасателями под балконом неадеквата. Фото © LIFE

Как сообщил источник Лайфу, мать трёхлетнего ребёнка ранее подавала два заявления по угрозе жизни и здоровью. По первому от 9 мая было возбуждено уголовное дело. Второе женщина написала 11 июля.

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Напомним, в Иркутске на фоне бракоразводного процесса 34-летний мужчина хочет выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. На месте работают оперативные службы города, под окнами развёрнут "куб жизни".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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