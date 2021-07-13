К грозящему сбросить сына с балкона в Иркутске неадеквату приехала жена

В Иркутске на переговоры с грозящим сбросить сына с балкона 13-го этажа неадекватом приехала жена. Видео © Babr Mash

В Иркутске спасатели привезли женщину к мужчине, который стоит на карнизе балкона 13-го этажа и грозится сбросить трёхлетнего сына. Кадры из подъезда многоэтажки показал телеграм-канал Babr Mash.

Ранее женщина написала заявление в полицию на супруга-неадеквата, но пообещала его забрать, если тот слезет с карниза. Женщину завели вместе с психологом в квартиру на переговоры. Спасатели же развернули под окнами здания "куб жизни".

"Куб жизни", развёрнутый спасателями под балконом неадеквата. Фото © LIFE

Как сообщил источник Лайфу, мать трёхлетнего ребёнка ранее подавала два заявления по угрозе жизни и здоровью. По первому от 9 мая было возбуждено уголовное дело. Второе женщина написала 11 июля.