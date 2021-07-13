НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач рассказал, сколько воды нужно пить при аномальной жаре

А вот пиво в такую погоду кардиолог называет плохим вариантом утоления жажды.

13 июля, 10:52

Фото © Shutterstock

При аномальной жаре, которая наблюдается в последние дни в Москве, Петербурге и ряде городов России, важно увеличивать количество потребляемой воды. Такой совет дал терапевт, кардиолог, кандидат наук Ярослав Ашихмин.

"Если даёшь какую-то физическую нагрузку, важно увеличить количество потребляемой воды. До полулитра в полчаса", — цитирует врача радио "Комсомольская правда".

При этом обильное потоотделение ничего страшного из себя не представляет и является защитной реакцией организма на избыток тепла. А вот на что стоит обратить пристальное внимание — так это на температуру тела. Если она выше 37–37,5, стоит обратиться к врачу. А если после перегрева человек теряет сознание — нужно вызвать скорую.

Синоптик назвал сроки окончания экстремальной жары в Москве

Синоптик назвал сроки окончания экстремальной жары в Москве

"Состояние, когда самочувствие очень плохое, например потеря сознания, нужно вызывать скорую помощь. К сожалению, наши люди иногда не понимают, что тепловой удар может представлять угрозу для жизни", — отмечает медик.

Также эксперт напоминает, что солнцезащитные кремы очень помогут в солнечную и жаркую погоду. Кроме того, нужно пить больше воды, при ухудшении самочувствия уходить в прохладное помещение. А вот от пива стоит отказаться, поскольку использовать его для утоления жажды — глупо.

В Москве лось искупался в пруду во время аномальной жары и восхитил очевидцев

В Москве лось искупался в пруду во время аномальной жары и восхитил очевидцев

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о 30-градусной жаре. Такая температура продержится всю рабочую неделю. Ветер и дожди стоит ожидать только в субботу.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Четыре матча чемпионата России по футболу перенесены из-за жары

сегодня в 08:39

Акулы набросились на звезду "Чудаков" прямо во время съёмок, окрасив воду вокруг него в алый цвет

сегодня в 10:44

В Роспотребнадзоре назвали число привитых от ковида россиян

сегодня в 10:25

Глава Минкульта Украины счёл неоригинальной трактовку истории в статье Путина

сегодня в 10:56

Стюардесса обвинила в домогательствах главу Ассоциации противодействия преступности

сегодня в 10:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1