Врач рассказал, сколько воды нужно пить при аномальной жаре

При аномальной жаре, которая наблюдается в последние дни в Москве, Петербурге и ряде городов России, важно увеличивать количество потребляемой воды. Такой совет дал терапевт, кардиолог, кандидат наук Ярослав Ашихмин.

"Если даёшь какую-то физическую нагрузку, важно увеличить количество потребляемой воды. До полулитра в полчаса", — цитирует врача радио "Комсомольская правда".

При этом обильное потоотделение ничего страшного из себя не представляет и является защитной реакцией организма на избыток тепла. А вот на что стоит обратить пристальное внимание — так это на температуру тела. Если она выше 37–37,5, стоит обратиться к врачу. А если после перегрева человек теряет сознание — нужно вызвать скорую.

"Состояние, когда самочувствие очень плохое, например потеря сознания, нужно вызывать скорую помощь. К сожалению, наши люди иногда не понимают, что тепловой удар может представлять угрозу для жизни", — отмечает медик.

Также эксперт напоминает, что солнцезащитные кремы очень помогут в солнечную и жаркую погоду. Кроме того, нужно пить больше воды, при ухудшении самочувствия уходить в прохладное помещение. А вот от пива стоит отказаться, поскольку использовать его для утоления жажды — глупо.