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В РФПИ заявили, что осенью ВОЗ может одобрить использование "Спутника V"

Запущены все необходимые процессы. Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения провели инспекцию.

13 июля, 11:04
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осенью может разрешить применение вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с India Today.

По его словам, уже прошла инспекция ВОЗ и, возможно, появилось "много очень позитивной информации" о российской разработке. Решение ожидается в начале осени.

"Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдёт, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ", — объяснил Дмитриев.

Доказана эффективность "Спутника V" против новых штаммов ковида

Доказана эффективность "Спутника V" против новых штаммов ковида

Ранее Лайф сообщал, что в России предложили выпустить почтовую марку в честь вакцины "Спутник V". Авторы идеи считают, что может быть инициирован конкурс по выбору дизайна для неё.

В РФПИ рассказали об успехах при вакцинации "Спутником V" жителей Сан-Марино

В РФПИ рассказали об успехах при вакцинации "Спутником V" жителей Сан-Марино

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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