В РФПИ заявили, что осенью ВОЗ может одобрить использование "Спутника V"
Запущены все необходимые процессы. Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения провели инспекцию.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осенью может разрешить применение вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с India Today.
По его словам, уже прошла инспекция ВОЗ и, возможно, появилось "много очень позитивной информации" о российской разработке. Решение ожидается в начале осени.
"Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдёт, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ", — объяснил Дмитриев.
Ранее Лайф сообщал, что в России предложили выпустить почтовую марку в честь вакцины "Спутник V". Авторы идеи считают, что может быть инициирован конкурс по выбору дизайна для неё.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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