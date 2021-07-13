В РФПИ заявили, что осенью ВОЗ может одобрить использование "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осенью может разрешить применение вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с India Today.

По его словам, уже прошла инспекция ВОЗ и, возможно, появилось "много очень позитивной информации" о российской разработке. Решение ожидается в начале осени.

"Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдёт, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ", — объяснил Дмитриев.

Ранее Лайф сообщал, что в России предложили выпустить почтовую марку в честь вакцины "Спутник V". Авторы идеи считают, что может быть инициирован конкурс по выбору дизайна для неё.