Взявший в заложники сына неадекват из Иркутска выкрал его из детсада

Взявший в заложники сына неадекват из Иркутска выкрал ребёнка из детского сада. Видео © Соцсети

12 июля жена жителя Иркутска Романа Терентьева, который грозился сбросить трёхлетнего сына с балкона 13-го этажа, позвонила в полицию и рассказала об угрозах. Со слов женщины, супруг заявил ей, что она якобы никогда больше не увидит ребёнка. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, мать трёхлетнего мальчика ранее уже подавала два заявления по угрозе своей жизни и здоровью. По первому от 9 мая было возбуждено уголовное дело. Второе женщина написала 11 июля, тогда ревнивец хотел убить её молотком. А на следующий день папаша "похитил" сына из детского сада.

Молоток, которым в ночь с субботы на воскресенье мужчина хотел убить супругу. Фото © LIFE

Как рассказал Лайфу источник, недавно женщина выгнала отца малыша из квартиры. В выходные, пока она была на работе, мужчина заявился в жилище и стал поджидать её. Когда Ольга поздно вечером вернулась, Роман избил её и пытался убить молотком. Он отобрал у женщины золотые украшения, сломал очки, чтобы она не могла скрывать побои, а также забрал велосипед стоимостью 25 тысяч рублей. Мальчик в это время был у бабушки с дедушкой.