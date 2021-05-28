Травля в школе: Кто виноват и что делать

В информационных лентах прогремела новость — 14-летняя барнаульская школьница арестована за издевательства над 11-летней девочкой. Подробности приводить не буду. Случай чудовищен, здоровая человеческая психика попросту не всегда справляется с подобной информацией. Но хотелось бы поговорить вот о чём — в целом о проблеме школьной травли.

Любой психолог подтвердит: часто детская жестокость гораздо страшнее взрослой, она бывает сродни звериной. Дело в том, что у детей, в отличие от взрослых, не до конца сформированы представления о поведенческой норме, ослаблены или отсутствуют внутренние барьеры, часто они руководствуются попросту стадным инстинктом. Тонны литературы написаны на эту тему, каждый из нас наверняка помнит фильм "Чучело". Но тем не менее периодически в новостях всплывают леденящие кровь случаи.

Очень много написано на эту тему. И о том, как родителям надо говорить с детьми. И о том, как должны вести себя педагоги. И о помощи психологов. Но я хочу сказать о другом. Я считаю, что проблема школьного буллинга будет существовать до тех пор, пока взрослые не перестанут подавать пример.

Каждый день я захожу в соцсети и вижу одну и ту же картину: толпа сладострастно порицает очередного оступившегося — будь то актёр, политик или просто Вася, автор громкого поста. Взрослые люди, которых уже не отвести за руку к психологу, не стесняются в выражениях, оттаптываясь на ком-то одном. Будь тот один трижды неправ.

Все, наверное, читали роман Уильяма Голдинга "Повелитель мух". Многие помнят эту сцену — свиная голова на палке и оголтелая толпа (детей, кстати), несущаяся за нею.

Природа травли, увы, такова, что, когда включается этот механизм, отступает логика. Презумпция невиновности исчезает, растворяется в пространстве, как сон, как утренний туман. Жертва не может ничего доказать, её доказательства никому не интересны. Для толпы травля — способ единения. Способ почувствовать себя причастным к большому и важному делу. Травящая толпа — стая гончих, азартно обгоняющих друг друга. Внутри объединённой группы невозможна рефлексия. "А может, всё не так?", "А давайте сопоставим факты", — немыслимый конструкт, ни один из участников не может затормозить. Травля — всегда работа на опережение. Каждый последующий удар сильнее предыдущего.

У того, на кого несётся самовозбудившаяся разъярённая толпа, размахивая свиной головой на палке, по сути, есть только один выход — в дверь. Но ребёнок выйти в школьную дверь не может. И, становясь жертвой травли, часто молчит, доводя тем самым ситуацию до крайности. Ребёнок смотрит на взрослых. Мир ребёнка — то, что показали ему мы с вами.

А мы с вами показываем что-то бесконечно удивительное, раз случаются истории, подобные той, что упомянута в этой колонке. Последние несколько десятилетий принято ругать Советский Союз. Да и сама я, если честно, далека от симпатии к советскому режиму. Но почему-то не припомню ни одного случая, чтобы пионеры изнасиловали ребёнка на стройке.

Насмерть забитых пионерами жертв не припомню, суицида вследствие пионерской травли и многих других кошмарных прецедентов, которыми наполнены сегодняшние ленты новостей. Их попросту не было. Так, может, стоит что-то поменять в консерватории? В смысле — в государственной молодёжной политике.