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Лукашенко заявил о бесперспективности давления Запада на Минск и Москву

По словам белорусского президента, страна сохранила традиционные связи с Россией, не стремилась их оборвать.

13 июля, 11:30
<p>Фото © Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Западные страны не смогут надавить на Белоруссию и Россию, оба государства будут продолжать развиваться. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Петербурге.

По словам Лукашенко, Белоруссия не теряла традиционных связей с Россией. Поэтому ей удастся выстоять в условиях, когда Минск оказался под ограничительными мерами Запада.

"Наша экономика очень серьёзно привязана к российской экономике, мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путём, как другие республики, особенно наша южная республика, мы не рвали связи", — объяснил Лукашенко.

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Напомним, в Санкт-Петербурге проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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