Лукашенко заявил о бесперспективности давления Запада на Минск и Москву

Западные страны не смогут надавить на Белоруссию и Россию, оба государства будут продолжать развиваться. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Петербурге.

По словам Лукашенко, Белоруссия не теряла традиционных связей с Россией. Поэтому ей удастся выстоять в условиях, когда Минск оказался под ограничительными мерами Запада.