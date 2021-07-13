"С Пашей чудесно делать всё на свете": Певица Волга Король рассказала об отношениях с Прилучным после отдыха на яхте
Солистка группы Queens заявляет, что её общение с актёром никак не связано с работой и совместными проектами.
Фото © Instagram / bliznyashkikorol
Прошло всего несколько месяцев с того момента, когда отношения актёров Павла Прилучного и Мирославы Карпович раскрылись, и "мажор" впервые высказался об их романе. Однако на днях Прилучный засветился в компании новых красавиц — солисток группы Queens, сестёр-близняшек Кати и Волги Король. Одна из девушек рассказала kp.ru, что же связывает её со знаменитым актёром.
"Мы провели прекрасный день на яхте Павла в компании наших друзей Михаила и Лианы Турецких и их замечательных дочек. <...> Мы слушали треки Паши, записанные к его новому фильму, играли в "Мафию" и готовили чудесный ужин. С Пашей чудесно делать всё на свете!" — поделилась Волга Король.
При этом певица добавила, что о Мирославе Карпович ничего от Прилучного не слышала.
"Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину", — добавила Король.
Напомним, в последнее время 33-летнего актёра Павла Прилучного всё чаще застают в обществе очаровательных близняшек — певиц, актрис и экс-участниц шоу "Вечерний Ургант" Кати и Волги Король. В инстаграме блондинок появилось фото, где они позируют во время отдыха в яхт-клубе с Прилучным. "Мажор" расположился между сёстрами, одна из которых закинула на него ноги.
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