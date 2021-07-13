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"С Пашей чудесно делать всё на свете": Певица Волга Король рассказала об отношениях с Прилучным после отдыха на яхте

Солистка группы Queens заявляет, что её общение с актёром никак не связано с работой и совместными проектами.

13 июля, 11:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bliznyashkikorol/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bliznyashkikorol</a></p>

Фото © Instagram / bliznyashkikorol

Прошло всего несколько месяцев с того момента, когда отношения актёров Павла Прилучного и Мирославы Карпович раскрылись, и "мажор" впервые высказался об их романе. Однако на днях Прилучный засветился в компании новых красавиц — солисток группы Queens, сестёр-близняшек Кати и Волги Король. Одна из девушек рассказала kp.ru, что же связывает её со знаменитым актёром.

"Мы провели прекрасный день на яхте Павла в компании наших друзей Михаила и Лианы Турецких и их замечательных дочек. <...> Мы слушали треки Паши, записанные к его новому фильму, играли в "Мафию" и готовили чудесный ужин. С Пашей чудесно делать всё на свете!" поделилась Волга Король.

При этом певица добавила, что о Мирославе Карпович ничего от Прилучного не слышала.

"Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину", добавила Король.

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Напомним, в последнее время 33-летнего актёра Павла Прилучного всё чаще застают в обществе очаровательных близняшек — певиц, актрис и экс-участниц шоу "Вечерний Ургант" Кати и Волги Король. В инстаграме блондинок появилось фото, где они позируют во время отдыха в яхт-клубе с Прилучным. "Мажор" расположился между сёстрами, одна из которых закинула на него ноги.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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