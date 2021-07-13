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Бесценный товар: Футболку с фамилией российского голкипера "Байера" продают за миллион евро

При этом экипировка любого другого игрока клуба из Леверкузена стоит гораздо дешевле — всего лишь около 95 евро.

13 июля, 11:57

Фото © Bayer04.de

Футбольный клуб "Байер" презентовал новую форму на сезон 2021/2022, и она сразу же стала доступна для поклонников клуба. Однако желающим приобрести майку с фамилией российского новобранца команды Андрея Лунёва придётся существенно раскошелиться.

Скриншот © Bayer04.de

Скриншот © Bayer04.de

Так, на сайте клубного магазина указано, что форма с фамилией Лунёва и игровым номером 40 стоит 1 миллион 79 евро. Для сравнения: майка с фамилией любого другого игрока "аспириновых" стоит около 95 евро, а просто экипировка без каких-либо нанесений обойдётся в 80 евро.

"Байер" объявил о подписании контракта с бывшим вратарём сборной России Лунёвым

"Байер" объявил о подписании контракта с бывшим вратарём сборной России Лунёвым

Напомним, российский голкипер Андрей Лунёв перешёл в немецкий "Байер" 10 июля. Вратарь подписал двухлетний контракт с командой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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