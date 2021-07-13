Футбольный клуб "Байер" презентовал новую форму на сезон 2021/2022, и она сразу же стала доступна для поклонников клуба. Однако желающим приобрести майку с фамилией российского новобранца команды Андрея Лунёва придётся существенно раскошелиться.

Так, на сайте клубного магазина указано, что форма с фамилией Лунёва и игровым номером 40 стоит 1 миллион 79 евро. Для сравнения: майка с фамилией любого другого игрока "аспириновых" стоит около 95 евро, а просто экипировка без каких-либо нанесений обойдётся в 80 евро.