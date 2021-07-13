Прилетевший в Петербург Александр Лукашенко оценил погоду в городе. Видео © LIFE

Прилетевший с рабочим визитом в Петербург президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил погоду в городе. В разговоре с российским лидером Владимиром Путиным политик отметил, что в Северной столице жарко, но не так, как у него на родине.

"Я думал, приеду — хоть немножко от этой жары отойду, а у вас, оказывается, такая же, как и у нас. У нас вчера до 36 градусов [поднималась]", — посетовал на погоду Лукашенко.

Отметим, что, прилетев в Северную столицу и сойдя с трапа борта номер один, белорусский лидер назвал питерскую жару терпимой.

Александр Лукашенко рассказал о погоде в Белоруссии. Видео © Телеграм-канал BELTA

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров белорусский лидер заявил о бесперспективности давления Запада на Минск и Москву. По его словам, республика сохранила традиционные связи с Россией, не стремилась их оборвать.