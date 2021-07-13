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"У вас ещё терпимо": Лукашенко обсудил с Путиным аномальную жару

Белорусский лидер посетовал, что в республике погода невыносимая. Отойти от высоких температур он планировал в Петербурге, но в Северной столице ненамного холоднее.

13 июля, 12:08

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

Прилетевший в Петербург Александр Лукашенко оценил погоду в городе. Видео © LIFE

Прилетевший с рабочим визитом в Петербург президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил погоду в городе. В разговоре с российским лидером Владимиром Путиным политик отметил, что в Северной столице жарко, но не так, как у него на родине.

"Я думал, приеду — хоть немножко от этой жары отойду, а у вас, оказывается, такая же, как и у нас. У нас вчера до 36 градусов [поднималась]", — посетовал на погоду Лукашенко.

Отметим, что, прилетев в Северную столицу и сойдя с трапа борта номер один, белорусский лидер назвал питерскую жару терпимой.

Александр Лукашенко рассказал о погоде в Белоруссии. Видео © Телеграм-канал BELTA

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров белорусский лидер заявил о бесперспективности давления Запада на Минск и Москву. По его словам, республика сохранила традиционные связи с Россией, не стремилась их оборвать.

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко

Напомним, сегодня в Петербурге проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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