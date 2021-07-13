"Сделали!": Видео с эмоциями полицейских, спасших малыша от отца-неадеквата
Мужчину уже доставили в отдел, на него завели уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего. Иркутские следователи допрашивают подозреваемого.
Видео с эмоциями полицейских после спасения ребёнка от неадекватного отца в Иркутске. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с героями сегодняшней спецоперации по спасению трёхлетнего ребёнка, которого неадекватный папаша грозился сбросить с 13-го этажа многоэтажки Иркутска. На кадрах видно, как оперативники, чьи лица мы не будем показывать по профессиональным причинам, не могут сдержать эмоций по поводу успешно проделанной работы.
Тем временем мужчину уже доставили в отдел, в отношении него правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
"По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству малолетнего ребёнка")", — уточнили в ведомстве.
В региональном СУ СК РФ также добавили, что в настоящее время проводится допрос подозреваемого. Известно, что причиной данного поступка стал конфликт с супругой. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша.
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