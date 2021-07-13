Видео с эмоциями полицейских после спасения ребёнка от неадекватного отца в Иркутске. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с героями сегодняшней спецоперации по спасению трёхлетнего ребёнка, которого неадекватный папаша грозился сбросить с 13-го этажа многоэтажки Иркутска. На кадрах видно, как оперативники, чьи лица мы не будем показывать по профессиональным причинам, не могут сдержать эмоций по поводу успешно проделанной работы.

Тем временем мужчину уже доставили в отдел, в отношении него правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству малолетнего ребёнка")", — уточнили в ведомстве.

В региональном СУ СК РФ также добавили, что в настоящее время проводится допрос подозреваемого. Известно, что причиной данного поступка стал конфликт с супругой. Расследование уголовного дела продолжается.