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"Два величайших афериста в истории": Опубликованы оскорбительные слова президента "Реала" в адрес легенд клуба

Босс мадридской команды утверждает, что эти слова были вырваны из контекста.

13 июля, 12:32

Фото © ТАСС / ZUMA / Xie Haining

Испанская газета El Confidencial опубликовала слова президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, которые он произнёс в сентябре 2006 года. Глава "королевского" клуба резко отозвался о легендарных футболистах Икере Касильясе и Рауле.

"Касильяс — не вратарь для "Реала" и никогда им не был. Это наш огромный провал. Да, его все очень любят, но он аферист. Касильяс и Рауль — два величайших афериста в истории "Реала", — говорится на записи голоса Переса, попавшей в распоряжение El Confidencial.

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Перес уже отреагировал на публикацию. Он утверждает, слова в адрес бывших капитанов клуба были произнесены в разное время в разных разговорах. Юристы президента "Реала" рассматривают возможность обратиться в суд.

"Эти фразы были произнесены в разных разговорах, тайно подслушанных Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытался продать записи. Странно, что El Confidencial публикует их спустя столько времени. Все эти слова вырваны из контекста", — цитирует Переса пресс-служба "Реала".

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Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 год. В 741 матче за клуб нападающий забил 323 гола. В составе мадридцев он выиграл три Лиги чемпионов, шесть чемпионатов Испании и множество других трофеев.

Касильяс защищал ворота "Реала" с 1999 по 2015 год. Он выиграл с клубом три Лиги чемпионов, пять чемпионатов Испании, чемпионат мира среди клубов и два Межконтинентальных кубка.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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