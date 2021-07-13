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Путин и Лукашенко договорились об объёмах кредитной поддержки Минска

Кроме того, в ходе сегодняшней встречи президенты также обсудили и цену на российский газ для Белоруссии в 2022 году.

13 июля, 17:31
<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66185" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам встречи в Санкт-Петербурге договорились об объёмах кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром в России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Договорились об объёмах кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром в России", — сказал журналистам представитель Кремля.

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По словам Пескова, у президентов состоялся "обстоятельный и длительный по времени разговор". Кроме того, в ходе сегодняшней встречи стороны также договорились и о цене на газ для Белоруссии в 2022 году. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, она не будет индексирована.

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Напомним, сегодня в Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи. Отмечается, что переговоры в этот раз длились более пяти часов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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