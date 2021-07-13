Путин и Лукашенко договорились об объёмах кредитной поддержки Минска

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам встречи в Санкт-Петербурге договорились об объёмах кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром в России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у президентов состоялся "обстоятельный и длительный по времени разговор". Кроме того, в ходе сегодняшней встречи стороны также договорились и о цене на газ для Белоруссии в 2022 году. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, она не будет индексирована.