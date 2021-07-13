Путин и Лукашенко договорились об объёмах кредитной поддержки Минска
Кроме того, в ходе сегодняшней встречи президенты также обсудили и цену на российский газ для Белоруссии в 2022 году.
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам встречи в Санкт-Петербурге договорились об объёмах кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром в России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Договорились об объёмах кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром в России", — сказал журналистам представитель Кремля.
По словам Пескова, у президентов состоялся "обстоятельный и длительный по времени разговор". Кроме того, в ходе сегодняшней встречи стороны также договорились и о цене на газ для Белоруссии в 2022 году. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, она не будет индексирована.
Напомним, сегодня в Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи. Отмечается, что переговоры в этот раз длились более пяти часов.
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