Путин и Лукашенко договорились о стоимости газа для Белоруссии в 2022 году

В 2022 году цена на российский газ для Минска не будет индексирована. Такое решение на встрече в Санкт-Петербурге приняли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", — сообщил журналистам представитель Кремля.