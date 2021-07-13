Путин и Лукашенко договорились о стоимости газа для Белоруссии в 2022 году
В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов двух стран. Встреча политиков продолжалась более пяти часов.
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В 2022 году цена на российский газ для Минска не будет индексирована. Такое решение на встрече в Санкт-Петербурге приняли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", — сообщил журналистам представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров белорусский лидер заявил о бесперспективности давления Запада на Минск и Москву. По его словам, республика сохранила традиционные связи с Россией, не стремилась их оборвать.
Напомним, сегодня в Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи. Отмечается, что переговоры в этот раз длились более пяти часов.
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