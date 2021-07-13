Менеджер МакSим ответила Соседову, рассказавшему, как певица "лежит трупом" в реанимации

К певице МакSим (Марине Максимовой), которая лежит в реанимации, не пускают даже её родственников. Однако это не означает, что они не осведомлены о состоянии звезды. Так пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская ответила на заявления музыкального критика Сергея Соседова о том, что знаменитость "лежит трупом" и якобы даже её семья не подозревает об этом.

"В реанимацию не пускают даже родственников ни к кому, на то она и реанимация. Но о физическом состоянии Марины родственники знают порядком больше, чем Соседов", — сказала Богушевская в интервью Пятому каналу.

Ранее Лайф узнал результаты новых КТ певицы MaкSим. Согласно данным обследования, которое медики проводили исполнительнице 12 июля, структурных изменений в головном мозге звезды не выявлено. Стоит отметить, что все остальные органы выполняют свою работу.