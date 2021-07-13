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Менеджер МакSим ответила Соседову, рассказавшему, как певица "лежит трупом" в реанимации

Как отметила Яна Богушевская, о физическом состоянии исполнительницы её родственники знают порядком больше, чем музыкальный критик.

13 июля, 16:33
<p>Певица МакSим. Фото © VK / <a href="https://vk.com/maksimofficial?z=photo292963385_404967474/photos292963385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марина Максимова</a></p>

Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова

К певице МакSим (Марине Максимовой), которая лежит в реанимации, не пускают даже её родственников. Однако это не означает, что они не осведомлены о состоянии звезды. Так пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская ответила на заявления музыкального критика Сергея Соседова о том, что знаменитость "лежит трупом" и якобы даже её семья не подозревает об этом.

"В реанимацию не пускают даже родственников ни к кому, на то она и реанимация. Но о физическом состоянии Марины родственники знают порядком больше, чем Соседов", — сказала Богушевская в интервью Пятому каналу.

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Ранее Лайф узнал результаты новых КТ певицы MaкSим. Согласно данным обследования, которое медики проводили исполнительнице 12 июля, структурных изменений в головном мозге звезды не выявлено. Стоит отметить, что все остальные органы выполняют свою работу.

Напомним, певица МакSим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.

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А накануне в СМИ появились сообщения от подруги Марины Максимовой о том, что состояние певицы вновь ухудшилось — её КТ и анализ крови якобы выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс, что говорит о начале сепсиса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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