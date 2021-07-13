В результатах новых анализов певицы Максим (Марины Максимовой) есть позитивные признаки, однако говорить о том, что состояние звезды улучшилось, пока, к сожалению, нельзя. Об этом Лайфу заявил врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

"Судя по описанию КТ, это серьёзная патология и, видимо, не только вирусной природы, но и с присоединением бактериальной флоры. Здесь описывается тяжёлое состояние реанимационного пациента. Зная, что человек находится на ИВЛ и ЭКМО, появление жидкости с затёком в междолевые щели не определяет тяжесть состояния. Это естественный ход течения заболевания", — рассказал кандидат медицинских наук в беседе с Лайфом.

При этом признаки начального разрешения вирусной пневмонии, несомненно, являются хорошим показателем, отметил медик. По его словам, скорее всего, инфильтрация начала рассасываться. Однако возникновение воздушных полостей в периферических отделах правого лёгкого весьма тревожит Тарасенко. По его словам, это может означать, что к прогрессирующему заболеванию присоединились бактериальная флора или тромбоэмболические зоны. Что, в свою очередь, говорит о сильном воспалительном процессе.

Комментируя результаты исследования певицы, терапевт Андрей Звонков отметил, что у Марины Максимовой развился седативный плеврит. Это заболевание, как он пояснил, вызывает дыхательную недостаточность после бактериальной инфекции, которая присоединилась на фоне ковидной пневмонии.

"По поводу брюшной полости: то, что там нет никакого воздуха, это хорошо, значит, никаких дыр в кишечнике нет. Размеры селезёнки в пределах нормы, а вот признаки пиелонефрита говорят о том, что у неё (певицы Максим. — Прим. Лайфа) помимо того, что поражены сосуды лёгких, могут быть поражены и сосуды почек", — отметил врач, добавив, что это тоже может быть вызвано вторичным присоединением бактерий.

Пиелонефрит, по словам Звонкова, является воспалением тканей почки в области чашечно-лоханочной системы. Это заболевание часто встречается при постковидных осложнениях. К таким же побочкам медики относят и полисинусит — воспаление желудочков головного мозга. Как правило, на фоне применения антибиотиков с этой инфекцией удаётся справиться, подчеркнул специалист.

"Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить её, но это долгий процесс. <...> Это всё достаточно опасно, но раз она ещё жива, значит, у неё есть все шансы жить. У молодых всегда шансы больше", — заключил собеседник.