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"Есть все шансы жить": Врачи расшифровали результаты нового КТ певицы MaкSим

Лечение Марины Максимовой осложняется присоединением бактериальной флоры, что говорит о сильном воспалительном процессе в организме.

13 июля, 13:08
<p>Певица Максим. Фото © VK / <a href="https://vk.com/maksimofficial?z=photo292963385_375316933/photos292963385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марина Максимова</a></p>

Певица Максим. Фото © VK / Марина Максимова

В результатах новых анализов певицы Максим (Марины Максимовой) есть позитивные признаки, однако говорить о том, что состояние звезды улучшилось, пока, к сожалению, нельзя. Об этом Лайфу заявил врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

"Судя по описанию КТ, это серьёзная патология и, видимо, не только вирусной природы, но и с присоединением бактериальной флоры. Здесь описывается тяжёлое состояние реанимационного пациента. Зная, что человек находится на ИВЛ и ЭКМО, появление жидкости с затёком в междолевые щели не определяет тяжесть состояния. Это естественный ход течения заболевания", — рассказал кандидат медицинских наук в беседе с Лайфом.

Лайф узнал результаты новых КТ певицы MaкSим

Лайф узнал результаты новых КТ певицы MaкSим

При этом признаки начального разрешения вирусной пневмонии, несомненно, являются хорошим показателем, отметил медик. По его словам, скорее всего, инфильтрация начала рассасываться. Однако возникновение воздушных полостей в периферических отделах правого лёгкого весьма тревожит Тарасенко. По его словам, это может означать, что к прогрессирующему заболеванию присоединились бактериальная флора или тромбоэмболические зоны. Что, в свою очередь, говорит о сильном воспалительном процессе.

Комментируя результаты исследования певицы, терапевт Андрей Звонков отметил, что у Марины Максимовой развился седативный плеврит. Это заболевание, как он пояснил, вызывает дыхательную недостаточность после бактериальной инфекции, которая присоединилась на фоне ковидной пневмонии.

"По поводу брюшной полости: то, что там нет никакого воздуха, это хорошо, значит, никаких дыр в кишечнике нет. Размеры селезёнки в пределах нормы, а вот признаки пиелонефрита говорят о том, что у неё (певицы Максим. — Прим. Лайфа) помимо того, что поражены сосуды лёгких, могут быть поражены и сосуды почек", — отметил врач, добавив, что это тоже может быть вызвано вторичным присоединением бактерий.

Менеджер МакSим ответила на заявления о критическом состоянии певицы

Менеджер МакSим ответила на заявления о критическом состоянии певицы

Пиелонефрит, по словам Звонкова, является воспалением тканей почки в области чашечно-лоханочной системы. Это заболевание часто встречается при постковидных осложнениях. К таким же побочкам медики относят и полисинусит — воспаление желудочков головного мозга. Как правило, на фоне применения антибиотиков с этой инфекцией удаётся справиться, подчеркнул специалист.

"Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить её, но это долгий процесс. <...> Это всё достаточно опасно, но раз она ещё жива, значит, у неё есть все шансы жить. У молодых всегда шансы больше", — заключил собеседник.

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5 шагов до комы: Как певица МакSим оказалась за закрытой дверью

Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.

А накануне в СМИ появились сообщения от подруги Марины Максимовой о том, что состояние певицы вновь ухудшилось — её КТ и анализ крови якобы выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс, что говорит о начале сепсиса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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