Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода"

Жителей Европейской части России и Дальнего Востока на следующей неделе ждёт аномально жаркая погода, а вот сибирякам стоит ожидать "мешок холода" — здесь будет гораздо прохладнее. Такой прогноз на пресс-конференции озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причём не только на юге, но и на севере", — отметил метеоролог.

А вот в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края прогнозируют "мешок холода" — температура здесь будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.