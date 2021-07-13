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Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода"

По предварительным прогнозам, вторая половина июля и август будут жаркими, однако возможны колебания температур.

13 июля, 13:05

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Жителей Европейской части России и Дальнего Востока на следующей неделе ждёт аномально жаркая погода, а вот сибирякам стоит ожидать "мешок холода" — здесь будет гораздо прохладнее. Такой прогноз на пресс-конференции озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причём не только на юге, но и на севере", — отметил метеоролог.

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А вот в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края прогнозируют "мешок холода" — температура здесь будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.

Напомним, уже несколько дней в Москве держится аномально жаркая погода. При этом в течение этой недели температура воздуха тоже будет подниматься выше 30 градусов. Изменения погодных условий в виде дождя и ветра можно ждать только к субботе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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