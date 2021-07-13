Талибы пригрозили Турции атакой из-за присутствия в Афганистане

Радикальное движение "Талибан"* предупредило, что будет атаковать турецкие силы, если Анкара не выведет свои войска с территории Афганистана. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV, ссылаясь на заявление талибов. Представители движения назвали решение турецкого руководства о сохранении части контингента в Афганистане опрометчивым и нарушающим суверенитет.

"Если турецкие официальные лица не пересмотрят свое решение, то сторонники "Талибана" выступят против турецких сил. Мы рассматриваем пребывание любых иностранных войск и под любым предлогом на территории Афганистана как оккупацию и будем бороться с захватчиками", — говорится в заявлении орагнизации, распространённом во вторник.

Ранее в Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Талибана" Азиза-Рахмана, также известного как Азифа. Он был причастен к множеству действий террористического характера в Лагмане, в том числе к убийствам местных жителей.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась именно после того, как США начали выходить оттуда. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.