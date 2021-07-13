В РПЛ прокомментировали проект реформы чемпионата
Ранее появилась информация, что главный футбольный турнир страны может перейти на "швейцарскую систему" уже через несколько лет.
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При проведении реформы чемпионата России по футболу необходимо изучать самые разные варианты и провести комплексный анализ. Об этом говорится в сообщении РПЛ.
"Существуют разные взгляды на развитие лиги, в том числе и разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ. Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах, Комитете профессионального футбола РФС, изучили все плюсы и минусы", — говорится в сообщении пресс-службы лиги.
Ранее стало известно, РФС направил клубам документ под названием "Реформа клубного футбола" с предложениями внести изменения в систему розыгрыша чемпионата страны. Согласно опубликованным данным, РПЛ уже через несколько лет может перейти на "швейцарскую систему".
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