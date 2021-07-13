В РПЛ прокомментировали проект реформы чемпионата

При проведении реформы чемпионата России по футболу необходимо изучать самые разные варианты и провести комплексный анализ. Об этом говорится в сообщении РПЛ.

"Существуют разные взгляды на развитие лиги, в том числе и разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ. Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах, Комитете профессионального футбола РФС, изучили все плюсы и минусы", — говорится в сообщении пресс-службы лиги.