Дочь Меньшова опубликовала последнее интервью с режиссёром

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала интервью со своим отцом Владимиром Меньшовым, которое было сделано незадолго до смерти режиссёра. Беседа размещена на ютуб-канале артистки.

В ходе разговора отец и дочь обсудили вопросы жизни и смерти, поговорили о времени, свободе, а также затронули другие темы, в том числе разные факты биографии Владимира Меньшова.

Говоря о смерти своих современников, Меньшов отметил, что его поколению "пора уходить" и тут "ничего не поделаешь". Такое положение дел является правильным, он напомнил, что раньше люди чаще уходили в 60 или 70 лет.

"Моему поколению пора уходить, один за одним. В 80 лет уходить надо... ничего не поделаешь", — объяснил режиссёр.

Меньшов в интервью сказал, что смерть ему хотелось бы встретить "в постели спокойно", а не так, чтобы "на улице скосило". Чтобы была возможность успеть закончить свои дела. По словам актёра, к смерти нужно готовиться, но не "примеряя гроб", а подводя какие-то итоги.