Дочь Меньшова опубликовала последнее интервью с режиссёром
В беседе народный артист РСФСР поделился мыслями по поводу отношения к смерти людей "из его поколения".
Фото © YouTube-канал, Юлия Меньшова
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала интервью со своим отцом Владимиром Меньшовым, которое было сделано незадолго до смерти режиссёра. Беседа размещена на ютуб-канале артистки.
В ходе разговора отец и дочь обсудили вопросы жизни и смерти, поговорили о времени, свободе, а также затронули другие темы, в том числе разные факты биографии Владимира Меньшова.
Говоря о смерти своих современников, Меньшов отметил, что его поколению "пора уходить" и тут "ничего не поделаешь". Такое положение дел является правильным, он напомнил, что раньше люди чаще уходили в 60 или 70 лет.
"Моему поколению пора уходить, один за одним. В 80 лет уходить надо... ничего не поделаешь", — объяснил режиссёр.
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Меньшов в интервью сказал, что смерть ему хотелось бы встретить "в постели спокойно", а не так, чтобы "на улице скосило". Чтобы была возможность успеть закончить свои дела. По словам актёра, к смерти нужно готовиться, но не "примеряя гроб", а подводя какие-то итоги.
"Не гроб примерять, не мерки снимать, а что ты вот-вот подведёшь итог жизни", — отметил Меньшов.
Напомним, Владимир Меньшов умер утром 5 июля. 81-летний режиссёр скончался от последствий коронавирусной инфекции. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин. Церемония прощания состоялась в Центральном доме кинематографистов. Владимира Валентиновича похоронили на Новодевичьем кладбище.
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