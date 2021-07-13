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Передача малыша маме после спасения от отца-неадеквата попала на видео

На записи мать ребёнка крепко сжимает его и плачет. Собравшиеся в комнате очевидцы успокаивают женщину и аплодируют спасателям.

13 июля, 12:43

Скриншот © LIFE

Видео первых секунд после спасения трёхлетнего малыша от отца-неадеквата в Иркутске. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры первых секунд после спасения трёхлетнего малыша из рук отца-неадеквата, грозившего сбросить его с балкона иркутской многоэтажки. Запись была сделана в той самой квартире, под окнами которой спасатели развернули "куб жизни".

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На видео мама мальчика крепко прижимает его к себе и рыдает. Собравшиеся успокаивают женщину и аплодируют спасателям. Мальчика, который несколько часов провёл на открытом воздухе на ветру, отпаивают чаем.

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Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело.

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Взявший в заложники сына неадекват из Иркутска выкрал его из детсада

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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