Под Петербургом автобус жёстко сбил пешехода на зебре

Под Петербургом автобус жёстко сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе. Видео © LIFE

В посёлке Песчаный под Санкт-Петербургом автобус жёстко сбил молодого человека на зебре. Водитель даже не притормозил перед переходом. В распоряжении Лайфа оказались кадры момента происшествия.

Парень пересекает дорогу, а другой пешеход — женщина — притормаживает, замечая, что водитель не думает пропускать их. В это время тяжёлая машина продолжает движение и наезжает на молодого человека. Стоит отметить, что сам пострадавший, переходя дорогу, не убедился в безопасности движения. Жёлтую махину он заметил слишком поздно.

По нашим данным, 19-летнего молодого человека увезли в больницу в тяжёлом состоянии с переломами плеча, рёбер и таза.