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Под Петербургом автобус жёстко сбил пешехода на зебре

На записи видно, что парень делает кульбит, пока транспортное средство продолжает движение. Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии с переломами плеча, рёбер и таза.

13 июля, 16:18

Под Петербургом автобус жёстко сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе. Видео © LIFE

В посёлке Песчаный под Санкт-Петербургом автобус жёстко сбил молодого человека на зебре. Водитель даже не притормозил перед переходом. В распоряжении Лайфа оказались кадры момента происшествия.

Парень пересекает дорогу, а другой пешеход — женщина — притормаживает, замечая, что водитель не думает пропускать их. В это время тяжёлая машина продолжает движение и наезжает на молодого человека. Стоит отметить, что сам пострадавший, переходя дорогу, не убедился в безопасности движения. Жёлтую махину он заметил слишком поздно.

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По нашим данным, 19-летнего молодого человека увезли в больницу в тяжёлом состоянии с переломами плеча, рёбер и таза.

Ранее Лайф сообщал, что на Ставрополье БТР протаранил маршрутку. В результате ДТП два человека погибли на месте. Пострадавшие, среди которых двое детей, с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу. По данным нашего источника, бронетранспортёр, выезжая с просёлочной территории, не уступил дорогу автобусу.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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