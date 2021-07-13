Под Петербургом автобус жёстко сбил пешехода на зебре
На записи видно, что парень делает кульбит, пока транспортное средство продолжает движение. Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии с переломами плеча, рёбер и таза.
Под Петербургом автобус жёстко сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе. Видео © LIFE
В посёлке Песчаный под Санкт-Петербургом автобус жёстко сбил молодого человека на зебре. Водитель даже не притормозил перед переходом. В распоряжении Лайфа оказались кадры момента происшествия.
Парень пересекает дорогу, а другой пешеход — женщина — притормаживает, замечая, что водитель не думает пропускать их. В это время тяжёлая машина продолжает движение и наезжает на молодого человека. Стоит отметить, что сам пострадавший, переходя дорогу, не убедился в безопасности движения. Жёлтую махину он заметил слишком поздно.
По нашим данным, 19-летнего молодого человека увезли в больницу в тяжёлом состоянии с переломами плеча, рёбер и таза.
Ранее Лайф сообщал, что на Ставрополье БТР протаранил маршрутку. В результате ДТП два человека погибли на месте. Пострадавшие, среди которых двое детей, с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу. По данным нашего источника, бронетранспортёр, выезжая с просёлочной территории, не уступил дорогу автобусу.
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