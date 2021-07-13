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В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по однополым бракам в России

Там напомнили, что вердикт инстанции противоречит основному закону страны и не может быть исполнен.

13 июля, 15:49
<p>Фото © David McNew / Getty Images</p>

Фото © David McNew / Getty Images

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трёх однополых пар невозможно выполнить в России по юридическим причинам. Об этом в беседе с ТАСС сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что, согласно Конституции РФ, существует норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины". Также на территории России не должны исполняться решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону.

"По нашей конституции нельзя!" — сказал представитель Кремля, отвечая, будет ли РФ выполнять требование ЕСПЧ.

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Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака. Организация призвала ввести в России юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения. ЕСПЧ уже рассмотрел жалобу трёх таких пар, которым отказали в регистрации брака на территории нашей страны.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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