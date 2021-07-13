УЕФА открыл дело против Англии после финального матча Евро-2020

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) за поведение болельщиков во время финального матча Евро-2020. Об этом сообщается на сайте организации.

Обвинения против FA выдвинуты по четырём пунктам: появление на поле фанатов, бросание на газон посторонних предметов, неправомерное поведение болельщиков во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехнических средств.

Кроме того, в УЕФА назначили инспектора по этике и дисциплине, который отдельно займётся расследованием событий с участием болельщиков во время матча.