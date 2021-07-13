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УЕФА открыл дело против Англии после финального матча Евро-2020

В решающем матче турнира родоначальники футбола 11 июля уступили сборной Италии.

13 июля, 15:28

Фото © ТАСС / РА / David Klein

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) за поведение болельщиков во время финального матча Евро-2020. Об этом сообщается на сайте организации.

Обвинения против FA выдвинуты по четырём пунктам: появление на поле фанатов, бросание на газон посторонних предметов, неправомерное поведение болельщиков во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехнических средств.

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Кроме того, в УЕФА назначили инспектора по этике и дисциплине, который отдельно займётся расследованием событий с участием болельщиков во время матча.

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Финальный матч чемпионата Европы по футболу состоялся 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Трофей завоевала сборная Италии, победившая англичан со счётом 1:1 (по пенальти 3:2).

Ранее УЕФА наказал FA штрафом в размере 30 тысяч евро за поведение фанатов в полуфинальном матче Евро-2020 против датской команды (2:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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