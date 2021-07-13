Появилось видео речи тренера сборной Италии перед финалом Евро-2020

В интернете появилась видеозапись из раздевалки сборной Италии перед финальным матчем чемпионата Европы против Англии. Встреча на лондонском стадионе "Уэмбли" завершилась победой команды с Апеннинского полуострова — 1:1 (по пенальти 3:2).

На записи главный тренер сборной Италии Роберто Манчини показывает расстановку команды на поле и призывает своих подопечных сыграть в свой футбол.

Видео © TikTok/leonardovarvaro

"Что мне вам сказать? Мы ведь не случайно попали в этот финал. Вы прекрасно знаете, что от вас требуется", — отметил 56-летний специалист.

Для "Скуадры адзурры" трофей стал вторым в истории чемпионатов Европы. Впервые команда выиграла турнир в 1968 году.