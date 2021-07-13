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Появилось видео речи тренера сборной Италии перед финалом Евро-2020

"Скуадра адзурра" завоевала трофей второй раз в истории и впервые с 1968 года.

13 июля, 13:29

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

В интернете появилась видеозапись из раздевалки сборной Италии перед финальным матчем чемпионата Европы против Англии. Встреча на лондонском стадионе "Уэмбли" завершилась победой команды с Апеннинского полуострова — 1:1 (по пенальти 3:2).

На записи главный тренер сборной Италии Роберто Манчини показывает расстановку команды на поле и призывает своих подопечных сыграть в свой футбол.

Видео © TikTok/leonardovarvaro

"Что мне вам сказать? Мы ведь не случайно попали в этот финал. Вы прекрасно знаете, что от вас требуется", — отметил 56-летний специалист.

Для "Скуадры адзурры" трофей стал вторым в истории чемпионатов Европы. Впервые команда выиграла турнир в 1968 году.

УЕФА показал, как сборная Италии отмечала победу в финале Евро-2020

УЕФА показал, как сборная Италии отмечала победу в финале Евро-2020

Лучшим игроком Евро-2020 признали вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму. В финале он отбил два удара соперников в послематчевой серии пенальти.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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