Без Миранчука: УЕФА представил топ самых красивых голов Евро-2020

Ранее на суд зрителей была представлена символическая сборная турнира, в которой самое большое представительство у Италии.

УЕФА опубликовал десятку самых красивых мячей, забитых на завершившемся Евро-2020. В список, к сожалению российских болельщиков, не попал мяч Алексея Миранчука в игре против Финляндии.

В заветный рейтинг вошли мячи Лоренцо Инсинье, Поля Погба, Кевина Де Брёйне, Патрика Шика, Криштиану Роналду и других. Кроме того, в список самых красивых голов вошёл мяч украинца Андрея Ярмоленко в игре против Нидерландов.