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Без Миранчука: УЕФА представил топ самых красивых голов Евро-2020

Ранее на суд зрителей была представлена символическая сборная турнира, в которой самое большое представительство у Италии.

13 июля, 14:38

Фото © Shutterstock

УЕФА опубликовал десятку самых красивых мячей, забитых на завершившемся Евро-2020. В список, к сожалению российских болельщиков, не попал мяч Алексея Миранчука в игре против Финляндии.

В заветный рейтинг вошли мячи Лоренцо Инсинье, Поля Погба, Кевина Де Брюйне, Патрика Шика, Криштиану Роналду и других. Кроме того, в список самых красивых голов вошёл мяч украинца Андрея Ярмоленко в игре против Нидерландов.

УЕФА представил символическую сборную Евро-2020

УЕФА представил символическую сборную Евро-2020

Ранее в УЕФА назвали символическую сборную Евро-2020. Самое большое представительство в ней — пять игроков — у команды Италии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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