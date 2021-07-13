Без Миранчука: УЕФА представил топ самых красивых голов Евро-2020
Ранее на суд зрителей была представлена символическая сборная турнира, в которой самое большое представительство у Италии.
Фото © Shutterstock
УЕФА опубликовал десятку самых красивых мячей, забитых на завершившемся Евро-2020. В список, к сожалению российских болельщиков, не попал мяч Алексея Миранчука в игре против Финляндии.
В заветный рейтинг вошли мячи Лоренцо Инсинье, Поля Погба, Кевина Де Брюйне, Патрика Шика, Криштиану Роналду и других. Кроме того, в список самых красивых голов вошёл мяч украинца Андрея Ярмоленко в игре против Нидерландов.
Ранее в УЕФА назвали символическую сборную Евро-2020. Самое большое представительство в ней — пять игроков — у команды Италии.
Комментариев: 0