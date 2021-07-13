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Регион
Опубликовано 13 июля 2021, 14:38

Без Миранчука: УЕФА представил топ самых красивых голов Евро-2020

Ранее на суд зрителей была представлена символическая сборная турнира, в которой самое большое представительство у Италии.

УЕФА опубликовал десятку самых красивых мячей, забитых на завершившемся Евро-2020. В список, к сожалению российских болельщиков, не попал мяч Алексея Миранчука в игре против Финляндии.

В заветный рейтинг вошли мячи Лоренцо Инсинье, Поля Погба, Кевина Де Брёйне, Патрика Шика, Криштиану Роналду и других. Кроме того, в список самых красивых голов вошёл мяч украинца Андрея Ярмоленко в игре против Нидерландов.

УЕФА представил символическую сборную Евро-2020
УЕФА представил символическую сборную Евро-2020

Ранее в УЕФА назвали символическую сборную Евро-2020. Самое большое представительство в ней — пять игроков — у команды Италии.

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Фото © Shutterstock

Шамиль Гаджиев
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