Психиатр Казанцев раскрыл "диагнозы" иркутского неадеквата

Психиатр Алексей Казанцев в беседе с Лайфом объяснил, какими психическими расстройствами может страдать сибиряк, который в течение нескольких часов стоял на карнизе балкона 13-го этажа и грозил сбросить трёхлетнего сына. По словам специалиста, за этим поступком кроется систематическое злоупотребление алкоголем.

"Есть пациенты, у которых формируется "бред ревности", и во время употребления [алкоголя] это чувство только усиливается. К сожалению, это вылечить невозможно, его можно купировать на определённый период, но любая алкоголизация будет это обострять", — рассказал Казанцев Лайфу.

То что у задержанного папаши есть паранойные проявления, также характерны для злоупотребляющих алкоголем, отметил психиатр. По его словам, в абстинентном синдроме у большинства зависимых людей как раз появляется тревога. У одних она может переходить в депрессию, другие что-то преследуют и так далее. Кроме того, Казанцев отметил, что даже в трезвом состоянии такие люди будут находить различные поводы для ревности.

"Это очень сложное состояние, и купировать можно только приёмом психотропных препаратов на острый период. Но и потом тоже будет сохраняться, потому что это хроническое состояние", — заключил специалист.