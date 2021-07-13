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Психиатр Казанцев раскрыл "диагнозы" иркутского неадеквата

Заболевание, о котором идёт речь, носит хронический характер. В острый период его можно купировать только приёмом психотропных препаратов.

13 июля, 15:44
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Психиатр Алексей Казанцев в беседе с Лайфом объяснил, какими психическими расстройствами может страдать сибиряк, который в течение нескольких часов стоял на карнизе балкона 13-го этажа и грозил сбросить трёхлетнего сына. По словам специалиста, за этим поступком кроется систематическое злоупотребление алкоголем.

"Есть пациенты, у которых формируется "бред ревности", и во время употребления [алкоголя] это чувство только усиливается. К сожалению, это вылечить невозможно, его можно купировать на определённый период, но любая алкоголизация будет это обострять", — рассказал Казанцев Лайфу.

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То что у задержанного папаши есть паранойные проявления, также характерны для злоупотребляющих алкоголем, отметил психиатр. По его словам, в абстинентном синдроме у большинства зависимых людей как раз появляется тревога. У одних она может переходить в депрессию, другие что-то преследуют и так далее. Кроме того, Казанцев отметил, что даже в трезвом состоянии такие люди будут находить различные поводы для ревности.

"Это очень сложное состояние, и купировать можно только приёмом психотропных препаратов на острый период. Но и потом тоже будет сохраняться, потому что это хроническое состояние", — заключил специалист.

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Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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