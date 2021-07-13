МВД опубликовало кадры задержания неадеквата из Иркутска, грозившего сбросить сына с балкона 13-го этажа. Видео © Instagram / mvd38_video

Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области опубликовали кадры переговоров с неадекватом, который грозился сбросить своего малолетнего сына с балкона. Запись размещена в "Инстаграме". Как слышно на видео, разговор вёлся на повышенных тонах. Роману при этом говорят, что его супруга, мать малыша, на всё готова, лишь бы он отпустил ребёнка. В итоге мужчину удалось убедить не совершать задуманного.

В МВД продемонстрировали и кадры "беседы" мужчины с оперативниками сразу после задержания. Роман признался в любви к своей жене и попросил прощения у трёхлетнего сына. На вопрос, а не мог ли он выбрать другой способ донесения своих чувств, неадекват ответил, что не мог.

"Прошу прощения у своего сына, ребёнка, которого я люблю и без него жить не смогу. И жену свою я люблю", — объяснил мужчина.