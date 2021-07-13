"Жена на всё готова!": Опубликованы кадры переговоров с иркутским неадекватом
Сразу после задержания мужчина попросил прощения у своего трёхлетнего сына, которого грозился сбросить с балкона. И признался, что без мальчика жить не может.
Фото © Instagram / mvd38_video
МВД опубликовало кадры задержания неадеквата из Иркутска, грозившего сбросить сына с балкона 13-го этажа. Видео © Instagram / mvd38_video
Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области опубликовали кадры переговоров с неадекватом, который грозился сбросить своего малолетнего сына с балкона. Запись размещена в "Инстаграме". Как слышно на видео, разговор вёлся на повышенных тонах. Роману при этом говорят, что его супруга, мать малыша, на всё готова, лишь бы он отпустил ребёнка. В итоге мужчину удалось убедить не совершать задуманного.
В МВД продемонстрировали и кадры "беседы" мужчины с оперативниками сразу после задержания. Роман признался в любви к своей жене и попросил прощения у трёхлетнего сына. На вопрос, а не мог ли он выбрать другой способ донесения своих чувств, неадекват ответил, что не мог.
"Прошу прощения у своего сына, ребёнка, которого я люблю и без него жить не смогу. И жену свою я люблю", — объяснил мужчина.
Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело.
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