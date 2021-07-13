Украина заявила о сокращении товарооборота с Россией в шесть раз

Товарооборот между РФ и Украиной за последние шесть лет упал с 37 миллиардов долларов до 7 миллиардов, об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина Украины.

"Фактически за последние шесть лет объём торговли с Россией снизился практически в шесть раз — с 37 до семи миллиардов, ежегодный объём. То есть идёт постоянное снижение товарооборота между Россией и Украиной", — сказал Шмыгаль.

При этом премьер отметил рост более чем в пять раз товарооборота между Незалежной и ЕС. По словам Шмыгаля, это связано с тем, что "Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам".

Он добавил, что сейчас идёт "природная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран", а речи о торговой войне с РФ не идёт.