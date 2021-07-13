Лайф публикует список пострадавших при взрыве газа в Геленджике
Двое госпитализированных находятся в реанимации. Жертвой ЧП стал 36-летний мужчина.
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Пятеро пострадавших в результате взрывов и пожара у гостиницы "Азария" в Геленджике сейчас находятся в больнице, среди них 14-летняя девочка. Лайф публикует список раненых.
Гладкова А.А., 52 года — в реанимации в Геленджике, ожоги первой и второй степени,
Хитрич М.А., 53 года — в реанимации в Краснодаре, ожоги 80% поверхности тела,
Шапляк Р.С., 39 лет,
Райчук И.М., 30 лет,
Агата Ж., 14 лет.
В результате детонации газа погиб один человек — Николай Зайцев, ему было 36 лет.
Напомним, сегодня утром около гостиницы "Азария" в Геленджике произошёл взрыв бытового газа. Погиб один человек, пятеро пострадали. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом, а торговая палатка полностью разрушена. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом СУ СК РФ.
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