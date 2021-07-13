Лайф публикует список пострадавших при взрыве газа в Геленджике

Пятеро пострадавших в результате взрывов и пожара у гостиницы "Азария" в Геленджике сейчас находятся в больнице, среди них 14-летняя девочка. Лайф публикует список раненых.

Гладкова А.А., 52 года — в реанимации в Геленджике, ожоги первой и второй степени, Хитрич М.А., 53 года — в реанимации в Краснодаре, ожоги 80% поверхности тела, Шапляк Р.С., 39 лет, Райчук И.М., 30 лет, Агата Ж., 14 лет.

В результате детонации газа погиб один человек — Николай Зайцев, ему было 36 лет.