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Лайф публикует список пострадавших при взрыве газа в Геленджике

Двое госпитализированных находятся в реанимации. Жертвой ЧП стал 36-летний мужчина.

13 июля, 13:51
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Пятеро пострадавших в результате взрывов и пожара у гостиницы "Азария" в Геленджике сейчас находятся в больнице, среди них 14-летняя девочка. Лайф публикует список раненых.

Гладкова А.А., 52 года — в реанимации в Геленджике, ожоги первой и второй степени,

Хитрич М.А., 53 года — в реанимации в Краснодаре, ожоги 80% поверхности тела,

Шапляк Р.С., 39 лет,

Райчук И.М., 30 лет,

Агата Ж., 14 лет.

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Грубость, тяжбы, антисанитария: Что известно о взорвавшейся гостинице "Азария" и её хозяине

В результате детонации газа погиб один человек — Николай Зайцев, ему было 36 лет.

Лайф публикует видео с моментом взрыва в Геленджике

Лайф публикует видео с моментом взрыва в Геленджике

Напомним, сегодня утром около гостиницы "Азария" в Геленджике произошёл взрыв бытового газа. Погиб один человек, пятеро пострадали. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом, а торговая палатка полностью разрушена. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом СУ СК РФ.

"Было страшно!": Очевидица рассказала о взрыве у отеля в Геленджике

"Было страшно!": Очевидица рассказала о взрыве у отеля в Геленджике

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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