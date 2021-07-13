Грубость, тяжбы, антисанитария: Что известно о взорвавшейся гостинице "Азария" и её хозяине Сегодня утром в Геленджике раздался взрыв, разрушивший стену здания гостиницы "Азария". Погиб один человек, госпитализированы пятеро, среди них подросток 14 лет. 13 июля, 12:08 Фото © ТАСС / МЧС России

СУ СК РФ по Краснодарскому краю уже возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Двое пострадавших находятся сейчас в больнице в тяжёлом состоянии — у одного ожоги 80% поверхности тела. Ещё двое — в состоянии средней тяжести, в том числе и девочка-подросток.

"Пожарная" улица

Это уже не первый инцидент в июле на этой же улице Советской, где находится гостевой дом "Азария". 9 июля около набережной загорелось кафе "Мангал и бочка". В тот раз никто от пожара не пострадал.

В здании, где расположился гостевой дом, на первом этаже работают также магазины и кафе. По предварительной версии, газ взорвался в магазине, рядом с которым располагается кухня "Азарии". Предположительно, из-за износа инженерных сетей на кухне произошла утечка газа.

Весь первый этаж "Азарии" был закрыт антивандальными роллетами, поэтому за ночь и на кухне, и в магазине скопился газ. Утром, в полвосьмого, продавец пришла на работу и нажала на выключатель, что спровоцировало взрыв — ударной волной выбило стёкла и обрушило перекрытия. Стёкла повылетали даже в доме на другой стороне улицы. Момент взрыва попал на камеру.

Видео © LIFE

Спасатели эвакуировали около 50 человек. В настоящее время сыщики устанавливают точную причину взрыва и все обстоятельства произошедшего, проводят все необходимые экспертизы. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали Лайфу, что для координации работы следователей и криминалистов, а также оперативных служб на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СКР по краю Андрей Маслов.

"Замечательный мужик"

Юридический статус четырёхэтажной гостиницы "Азария" — гостевой дом. Владелец гостиницы — 48-летний Гурам Попов, по некоторым данным, якобы бывший сотрудник МВД. Директором гостевого дома значится Раиса Попова. Скорее всего, это его мать.

© "Спарк"

Гурама Азарьевича ранее привлекали к ответственности за неуплату налогов, но дело прекратили из-за истечения сроков давности.

Согласно базе "Спарк", в 2006 году Попов учредил ООО "Азария" и открыл одноимённую гостиницу. Поповы являются собственниками смежных земельных участков с кадастровыми номерами 23:40:0403075:22 и 23:40:0403075:21 — 462 кв. м и 600 кв. м.

В 2012 году Попов открывает четырёхэтажный отель "Азария" с магазином, рестораном и другими помещениями для развлечений, в том числе и бассейном, который расположен на участке Раисы Поповой, а также "ресепшеном", которые не указаны в кадастровой карте.

Бассейн "Азарии". Фото © booking.com

Также Попов самовольно снёс забор соседнего магазина и врезался в канализационную трубу. В прошлом году из-за этого у него начались проблемы. Индивидуальный предприниматель Ирина Бабенко обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением, требуя удалить на шесть метров от своего магазина бассейн "Азарии". Также Бабенко требовала снести "ресепшен" гостевого дома как "самовольную постройку".

Ответчиком в споре было ООО "Азария". Может быть, поэтому Попов в прошлом году спешно ликвидирует компанию, просуществовавшую 14 лет, и перерегистрирует гостевой дом на своё ИП. В настоящее время суды принимают сторону Попова, а Бабенко пытается оспорить эти решения в вышестоящих инстанциях.

Отравление и мусор

В отзывах гости "Азарии" чаще всего жалуются на грязь, захламлённые номера, грубость персонала и несоответствие номеров фотографиям на сайте. Также гости в прошлом году жаловались, что через полтора дня после начала отдыха они слегли с рвотой и поносом. У гостей "Азарии" поднималась температура, "ломало" всё тело.

В ходе проведения Роспотребнадзором эпидемиологического расследования было установлено, что в гостевом доме допущены нарушения требований технических регламентов в части процессов приёма, хранения и реализации пищевой продукции, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. Сотрудники Росздравнадзора посетили гостевой дом и изъяли обезличенную (не имеющую информации — этикетки, листа вкладыша) продукцию собственного изготовления. По этому делу Попов был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Авторы Станислав Сенькин