"Огонь вырывался из-под земли" : Кто ответит за взрыв газа в Геленджике После взрыва в гостинице "Азария" все отели города могут срочно проверить на возможные нарушения техники безопасности. Местные жители считают, что во всём виноваты газовые службы. 13 июля, 12:02 Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Геленджика

Взрыв на Советской

Взрыв в одном из помещений в гостинице "Азария" на Советской улице в Геленджике прогремел рано утром. По официальным данным, погиб один человек, ещё пятеро, среди которых — 14-летняя девочка, серьёзно пострадали. Одного человека достали из-под завалов, сейчас он находится в больнице. Помимо выбитых окон хорошо видно, что взрывом повредило и стоящие рядом дома, припаркованные автомобили, витрины магазинов. Фрагменты здания разлетелись по проезжей части — кирпичи и камни с места происшествия находят за 200 метров от места взрыва.

Фото © ТАСС / МЧС России

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа, вызванная износом инженерных сетей газоснабжения, нарушением правил эксплуатации газового оборудования и общей неисправностью оборудования. Накопившийся газ не нашёл выхода из-за установленных антивандальных роллетов и взорвался от небольшой искры. Из-за взрыва в Геленджике ранним утром постояльцы гостиницы оказались заблокированы в номерах. Они не смогли выйти из здания, выходы из которого были завалены обломками. Первый этаж оказался частично разрушен.

Видео © LIFE Shot

К самой гостинице "Азария" на Советской, 26, судя по отзывам посетителей, никаких претензий не возникало. На сайте по бронированию отелей booking.com у отеля хороший рейтинг и отзывы, а забронировать отдых на ближайшие даты нельзя — все номера были раскуплены заранее.

Скриншот © Booking.com

На видео из Геленджика, опубликованных сегодня очевидцами, от фасада здания не осталось практически ничего — вся отделка содрана сильным взрывом, повсюду разбитые кирпичи и крупные куски бетона. В результате ЧП погиб молодой человек, который находился на улице. От сильного взрыва пострадало пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Остальных пострадавших пытаются найти экстренные службы — ситуация усугубляется тем, что гостиница находится в частном секторе с плотной застройкой, а мелкие фрагменты фасада сработали в момент хлопка как шрапнель. Почти сразу после этого на место прибыли экстренные службы, из гостиницы эвакуировали 50 человек.

Что будет дальше?

В настоящее время местные власти ищут для пострадавших временные пристанища, но в социальных сетях Геленджика и других городов Черноморского побережья пользователи пишут, что природа снова принялась крушить прибрежную полосу. Местные жители сетуют, что совсем недавно Геленджик, как и соседний Сочи, пережил сильные наводнения, а теперь случилась новая трагедия. На место сразу после взрыва выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров, а контролирующие органы уже начали проверку. Следователям предстоит выяснить, как отель был подключён к системе газоснабжения, почему мог произойти взрыв.

Видео © LIFE Shot

Кто-то из местных через несколько минут после взрыва в соцсетях сообщал, что "газ продолжает гореть под землёй, огонь вырывается из трещин в асфальте". Пока следствие выясняет, кто и как обслуживал инженерные газовые сети, местные жители в социальных сетях пишут, что причиной взрыва мог стать износ сетей, "до которых никому нет дела". Одновременно с этим местные жители стали писать о том, что в 2017 году в городе арестовали начальника городского участка по работе с потребителями ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар". Он, по данным СМИ, помог одному из местных бизнесменов избежать взыскания долга за газ в 15 млн рублей и за вознаграждение вернул газ в дом предпринимателя.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Геленджика

В 2019 году на газификацию Геленджика направили 155 млн рублей, из которых 89% — это деньги краевого бюджета. При этом местные жители пишут, что оборудование, которое должно находиться на балансе "газовиков" и обслуживаться по графику, ещё в 2018-м "передали" населению. Известно, что всего в Геленджике работает около 45 гостиниц, 39 мини-отелей, около 400 апартаментов, около 600 гостевых домов, 11 хостелов и 38 гостиниц со спа. После взрыва газа в отеле "Азария" каждое из этих заведений может ждать внеочередная проверка. Особую опасность, по мнению специалистов по промышленной безопасности, такие отели могут представлять именно сейчас — в регион после затяжных дождей приходит жара, а состояние инженерных сетей рядом с гостиницами и внутри остаётся неизвестным.

Собственники гостиницы тоже могут попасть под проверку. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в ближайшее время может проверить версию о том, что ЧП произошло из-за "нарушения правил безопасной эксплуатации газового оборудования персоналом гостиницы". Специалисты изучат все особенности газового оборудования внутри гостиницы и смогут установить, кто занимался его монтажом.

Авторы Евгений Жуков