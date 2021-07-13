НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"У нас разные взгляды": Зеленский оценил итоги переговоров с Меркель по "Северному потоку – 2"

Украинский лидер отметил, что встреча была "неожиданно долгой", при этом сторонам всё же удалось прийти к пониманию некоторых аспектов.

13 июля, 13:30
<p>Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/vsi-krayini-mayut-tisnuti-na-rosiyu-v-pitanni-provedennya-zu-69485" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото © Официальный сайт президента Украины

Несмотря на расхождение мнений с Берлином по поводу строительства "Северного потока – 2", в Киеве остались довольны переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я в целом удовлетворён нашей встречей, она была неожиданно долгой, более четырёх часов. Она состояла из двух частей. Часть первая — тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи", — заявил глава Незалежной в ходе общения с прессой после выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Немцы — геополитические страусы": Bloomberg назвал решение Меркель по "Северному потоку – 2" унижением Байдена

"Немцы — геополитические страусы": Bloomberg назвал решение Меркель по "Северному потоку – 2" унижением Байдена

По словам Зеленского, во второй части встречи он развёрнуто поговорил с Меркель "о важных вещах". Украинский лидер добавил, что, несмотря на то что у них с канцлером ФРГ расходятся взгляды на строительство "Северного потока – 2", сторонам всё же удалось прийти к пониманию некоторых аспектов.

"У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока – 2", но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии", — добавил глава Незалежной.

"С головой не всё в порядке": В Совфеде назвали неадекватным заявление Зеленского о "Северном потоке – 2"

"С головой не всё в порядке": В Совфеде назвали неадекватным заявление Зеленского о "Северном потоке – 2"

Ранее Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". Подводя итоги переговоров с Меркель, он отметил, что Киев представил достаточно аргументов не в пользу газопровода.

Напомним, проект газопровода "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Немцы — геополитические страусы": Bloomberg назвал решение Меркель по "Северному потоку – 2" унижением Байдена

вчера в 23:42

Зеленский отказался считать русский язык собственностью РФ

сегодня в 13:39
Life

Украина заявила о сокращении товарооборота с Россией в шесть раз

сегодня в 14:03

На Украине предложили России "откупиться" за "Северный поток — 2" новым транзитным контрактом

сегодня в 14:01

Юрист рассказал, что грозит иркутянину, чуть не сбросившему сына с балкона

сегодня в 13:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1