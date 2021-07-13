Несмотря на расхождение мнений с Берлином по поводу строительства "Северного потока – 2", в Киеве остались довольны переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я в целом удовлетворён нашей встречей, она была неожиданно долгой, более четырёх часов. Она состояла из двух частей. Часть первая — тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи", — заявил глава Незалежной в ходе общения с прессой после выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

По словам Зеленского, во второй части встречи он развёрнуто поговорил с Меркель "о важных вещах". Украинский лидер добавил, что, несмотря на то что у них с канцлером ФРГ расходятся взгляды на строительство "Северного потока – 2", сторонам всё же удалось прийти к пониманию некоторых аспектов.

"У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока – 2", но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии", — добавил глава Незалежной.

Ранее Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". Подводя итоги переговоров с Меркель, он отметил, что Киев представил достаточно аргументов не в пользу газопровода.