"У нас разные взгляды": Зеленский оценил итоги переговоров с Меркель по "Северному потоку – 2"
Украинский лидер отметил, что встреча была "неожиданно долгой", при этом сторонам всё же удалось прийти к пониманию некоторых аспектов.
Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото © Официальный сайт президента Украины
Несмотря на расхождение мнений с Берлином по поводу строительства "Северного потока – 2", в Киеве остались довольны переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я в целом удовлетворён нашей встречей, она была неожиданно долгой, более четырёх часов. Она состояла из двух частей. Часть первая — тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи", — заявил глава Незалежной в ходе общения с прессой после выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".
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По словам Зеленского, во второй части встречи он развёрнуто поговорил с Меркель "о важных вещах". Украинский лидер добавил, что, несмотря на то что у них с канцлером ФРГ расходятся взгляды на строительство "Северного потока – 2", сторонам всё же удалось прийти к пониманию некоторых аспектов.
"У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока – 2", но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии", — добавил глава Незалежной.
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Ранее Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". Подводя итоги переговоров с Меркель, он отметил, что Киев представил достаточно аргументов не в пользу газопровода.
Напомним, проект газопровода "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии.
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