Больше ста задержанных за драку в Кузьминках мигрантов выдворят из России

Около сотни граждан, задержанных за массовую драку в районе Кузьминки, оказались мигрантами, которые теперь будут депортированы из России. Об этом сообщил во вторник столичный главк МВД. В отношении задержанных составили административные протоколы за нарушения режима пребывания в нашей стране, а также за мелкое хулиганство.

Задержания после массовой драки в Кузьминках. Видео © Соцсети

"Иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию РФ", — проинформировали в полиции.

Напомним, ночью на юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка. Участники конфликта выбегали на дорогу и мешали машинам и пешеходам. По данным ТАСС, несколько человек в этом побоище получили ранения, в том числе ножевые, несколько человек были госпитализированы.