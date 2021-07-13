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Больше ста задержанных за драку в Кузьминках мигрантов выдворят из России

Против участников ночного побоища составили административные протоколы за нарушения режима пребывания в нашей стране, а также за мелкое хулиганство.

13 июля, 13:14
<p>Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев

Около сотни граждан, задержанных за массовую драку в районе Кузьминки, оказались мигрантами, которые теперь будут депортированы из России. Об этом сообщил во вторник столичный главк МВД. В отношении задержанных составили административные протоколы за нарушения режима пребывания в нашей стране, а также за мелкое хулиганство.

Задержания после массовой драки в Кузьминках.

Видео © Соцсети

"Иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию РФ", — проинформировали в полиции.

Напомним, ночью на юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка. Участники конфликта выбегали на дорогу и мешали машинам и пешеходам. По данным ТАСС, несколько человек в этом побоище получили ранения, в том числе ножевые, несколько человек были госпитализированы.

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Ранее сообщалось, что в России появится электронный учёт мигрантов и их работодателей. Вся информация о тех и других, начиная от подачи заявления о внесении в реестр и заканчивая списками недобросовестных фирм, будет аккумулироваться на единой платформе онлайн.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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