Шмелёва рассказала, как народная программа ЕР поможет сформировать политику в сфере образования

Это удивительный уровень доверия и ответственности — быть в партийном списке лидеров, отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ.

Попадание в первую пятёрку лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму даст возможность перенести инициативы в сфере образования на законодательный уровень. Таким мнением поделилась сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва в эфире "Соловьёв Live".

По словам главы фонда, благодаря текущему статусу она собирает предложения и инициативы в народную программу партии "Единая Россия".

"Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу мы соберём инициативы в сфере образования в народную программу "Единой России", — указала Шмелёва.

Ранее Владимир Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.