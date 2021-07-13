Зеленский отказался считать русский язык собственностью РФ

Русский язык не является собственностью России, а вопрос о государственном языке Украины решён и его справедливо было бы не поднимать повторно. Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Я считаю, что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо, связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык — это не собственность России", — объяснил президент Украины.

По словам Зеленского, статус государственного языка определён на законодательном уровне. Всё необходимое уже сделано, и незачем поднимать этот вопрос повторно. Любые попытки обсуждения мер по усовершенствованию этого являются политическими действиями.

"У нас есть украинский язык — единственный государственный язык, это закреплено в конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги по усовершенствованию этого вопроса, я считаю, что это политический вопрос. Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно, и я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос", — сказал Зеленский.

Как подчеркнул президент, все меры для поддержки Украины и украинского языка были сделаны. За использование русского языка никто штрафовать на улице не будет, несмотря на формулировки в законодательстве.

"Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же. Говори, как ты хочешь, но даёт такую возможность", — заметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский ранее прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Политика обрадовало, что материал вышел в том числе на украинском языке, при этом он вызвался обсудить тезисы статьи лично.