Юрист рассказал, что грозит иркутянину, чуть не сбросившему сына с балкона

Жителю Иркутска, который хотел сбросить с балкона своего трёхлетнего сына, грозит уголовная ответственность — с учётом его характеристики он может получить до 15 лет лишения свободы. Об этом Лайфу рассказал юрист Тимур Маршани.

"За угрозу убийства несовершеннолетнему может получить до 15 лет лишения свободы", — отметил Маршани.

По его словам, отягчающим обстоятельством будет заявление жены иркутянина, которая пожаловалась в полицию на избиения. И даже на переговоры с супругом она пришла в тёмных очках, чтобы скрыть синяки.

Напомним, днём 13 июля в Иркутске 34-летний мужчина грозил выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. На место выехали оперативные службы, под окнами развернули "куб жизни", приехала также жена неадеквата. Оказалось, что она ранее подавала в полицию заявления на супруга — последний раз он избил её 10 июля и пригрозил расправиться с ребёнком.