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Юрист рассказал, что грозит иркутянину, чуть не сбросившему сына с балкона

При этом отягчающим обстоятельством будет заявление его жены, которая пожаловалась в полицию на избиения.

13 июля, 13:58
<p>Кадр видео © LIFE</p>

Кадр видео © LIFE

Жителю Иркутска, который хотел сбросить с балкона своего трёхлетнего сына, грозит уголовная ответственность — с учётом его характеристики он может получить до 15 лет лишения свободы. Об этом Лайфу рассказал юрист Тимур Маршани.

"За угрозу убийства несовершеннолетнему может получить до 15 лет лишения свободы", — отметил Маршани.

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По его словам, отягчающим обстоятельством будет заявление жены иркутянина, которая пожаловалась в полицию на избиения. И даже на переговоры с супругом она пришла в тёмных очках, чтобы скрыть синяки.

Напомним, днём 13 июля в Иркутске 34-летний мужчина грозил выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. На место выехали оперативные службы, под окнами развернули "куб жизни", приехала также жена неадеквата. Оказалось, что она ранее подавала в полицию заявления на супруга — последний раз он избил её 10 июля и пригрозил расправиться с ребёнком.

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Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. Спустя почти два часа папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без сына. В это время оперативникам удалось проникнуть в квартиру и забрать ребёнка. Самого отца задержали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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