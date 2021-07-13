На Украине предложили России "откупиться" за "Северный поток – 2" новым транзитным контрактом

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон назвал единственный приемлемый для Киева вариант "компенсации" за запуск "Северного потока – 2". По его словам, украинскую сторону устроит новый контракт на транзит российского газа сроком не менее 15 лет. При этом финансовые гарантии, по словам Макогона, должны обеспечить европейские компании и банки.

"Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45–50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", — заявил он в интервью украинскому изданию "Лига Бизнес".

При этом глава украинской компании назвал излишне оптимистичными планы по запуску газопровода уже этой осенью. Он уверен, что "Газпром" в ближайшие месяцы не найдёт компанию, которая захочет сертифицировать "Северный поток – 2", рискуя попасть под санкции США.

"Без сертификации никто в Европе не разрешит его запускать. Сертификация — это подтверждение качества работ. Нет сертификации — нет гарантии, что трубопровод надёжен. В этом проекте очень много "если", — утверждает Макогон.

Между тем исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.