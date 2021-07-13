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На Украине предложили России "откупиться" за "Северный поток – 2" новым транзитным контрактом

Причём сроки действия нового документа должны составлять не менее 15 лет, а все финансовые гарантии, по версии Киева, должны обеспечить европейские компании и банки.

13 июля, 14:01

Фото © Nord-stream2.com

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон назвал единственный приемлемый для Киева вариант "компенсации" за запуск "Северного потока – 2". По его словам, украинскую сторону устроит новый контракт на транзит российского газа сроком не менее 15 лет. При этом финансовые гарантии, по словам Макогона, должны обеспечить европейские компании и банки.

"Единственно приемлемый для нас вариант новый контракт на транзит газа на 45–50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", — заявил он в интервью украинскому изданию "Лига Бизнес".

При этом глава украинской компании назвал излишне оптимистичными планы по запуску газопровода уже этой осенью. Он уверен, что "Газпром" в ближайшие месяцы не найдёт компанию, которая захочет сертифицировать "Северный поток – 2", рискуя попасть под санкции США.

"Без сертификации никто в Европе не разрешит его запускать. Сертификация это подтверждение качества работ. Нет сертификации нет гарантии, что трубопровод надёжен. В этом проекте очень много "если", — утверждает Макогон.

Между тем исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2"

Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2"

Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". А также поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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