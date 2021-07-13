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Российский Су-30 сопроводил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Полёт отечественного истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

13 июля, 14:06
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США над черноморской акваторией. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

13 июля радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа зафиксировали над акваторией Чёрного моря приближение воздушной цели к государственной границе РФ. Для того чтобы классифицировать её и не допустить нарушения государственной границы России, в воздух был поднят Су-30.

Российские истребители сопроводили два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем

Российские истребители сопроводили два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение", — отмечается в релизе.

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Как подчёркивается, нарушения госграницы не произошло. Иностранный военный самолёт развернулся, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — отметили в центре.

Ранее Минобороны показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем. На перехват иностранных воздушных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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