Российский Су-30 сопроводил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США над черноморской акваторией. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

13 июля радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа зафиксировали над акваторией Чёрного моря приближение воздушной цели к государственной границе РФ. Для того чтобы классифицировать её и не допустить нарушения государственной границы России, в воздух был поднят Су-30.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение", — отмечается в релизе.

Как подчёркивается, нарушения госграницы не произошло. Иностранный военный самолёт развернулся, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — отметили в центре.