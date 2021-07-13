Охотник за "Молниями": Что известно о новом российском истребителе пятого поколения Показать новинку обещают уже в июле этого года. Новая машина займёт место МиГ-29 и может стать первым истребителем пятого поколения в России, продаваемым на экспорт. 13 июля, 04:30 Коллаж © LIFE Фото © Air & Cosmos

Секретный намёк

13 июля Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в "Ростех", показала тизер нового российского боевого истребителя. Сообщается, что презентация машины должна состояться 20 июля — в день открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021. Отдельные элементы новой машины уже можно увидеть в видеоролике, опубликованном на странице проекта.

— Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолётов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом, — рассказал представитель "Ростеха" Лайфу.

Лёгкий тактический

Ещё в 2017 году на "совершенно новый самолёт" намекал и тогдашний руководитель РСК "МиГ" Илья Тарасенко. Собеседники Лайфа сообщают, что максимальная скорость нового истребителя пятого поколения может составить "немного меньше", чем у Су-57, — 2200 километров в час против 2,5 тыс. Чтобы маневрировать на такой скорости и не обнаруживать себя раньше времени, двигатель машины получит принципиально новую систему экранирования и управления вектором тяги — рассчитывать параметры полёта и принимать решения за лётчика будет компьютер с искусственным интеллектом.

Максимальная взлётная масса новой машины должна составить не более 17,5 тонны — на 10 тонн меньше, чем у американского F-35. Решения для перспективного истребителя "собрали" у лучших производителей авиационной техники в стране — фирм "Сухой" и "МиГ", а также ОКБ им. Яковлева. В результате новинка может получить как продвинутую активную механизацию, включая переднее горизонтальное оперение, так и перспективную авионику нового поколения. Дизайн нового истребителя пятого поколения, по словам собеседников Лайфа, напоминает БПЛА "Охотник" и "уменьшенную версию" истребителя Су-57 одновременно.

F-35. Фото © Wikipedia

Жёсткие ограничения по массе предполагают, что истребитель будет однодвигательным и станет более доступной версией отечественного Су-57, который (в силу секретности и других особенностей) пока не поставляется на экспорт. Предполагается, что с подвесными топливными баками боевой радиус машины (расстояние до места нанесения удара и обратно) может составить около двух тысяч километров.

Идеологически новая машина будет построена на базе решений от нескольких авиационных фирм. От "Сухого" на новом истребителе может появиться двигатель "второго этапа" — так называемое изделие-30, агрегат от "старшего" истребителя Су-57. С его помощью машина сможет выходить на крейсерскую сверхзвуковую скорость без использования форсажной камеры и сможет дольше оставаться в воздухе без дозаправки. Правда, первый прототип машины эти двигатели, скорее всего, не получит — вместо них место в мотогондоле займёт АЛ-31Ф или его модификация. От РСК "МиГ" машине может достаться аэродинамическая схема и некоторые элементы планера, которые, по некоторым данным, могли быть спроектированы в рамках работ над истребителем МиГ ЛМФС.

Су-57. Фото © Wikipedia

Один для всех

Новая аэродинамика и возможность появляться в районе боевого дежурства быстрее, чем самолёты поколения 4++, значительно расширят боевые возможности истребителя. Для того чтобы иметь возможность уничтожать любые цели, новый истребитель, скорее всего, получит и перспективное вооружение. Главной особенностью машины может стать модернизированный противоспутниковый ракетный комплекс 30П6 "Контакт". Этот комплекс создан много лет назад, и, по сведениям собеседника Лайфа, серьёзно модернизирован в 2017 году. Испытания оружия проведены на истребителях МиГ-31 и, по предварительным данным, признаны успешными. Ракета комплекса "Контакт" позволит истребителю поражать любые объекты на орбитах высотой до 150–160 километров.

Для того чтобы засекать противника с безопасного расстояния, на борту самолёта могут разместить РЛС Н036 "Белка" с цифровым комплексом обработки данных — такая же, по некоторым данным, установлена на истребителе Су-57. Этот комплекс поможет новой машине "видеть" небо и все объекты на поверхности, а радиус действия комплекса может составить до 350–400 километров.

Собеседники Лайфа отмечают, что новая машина "значительно превосходит по своим боевым возможностям все зарубежные истребители четвёртого поколения и может успешно конкурировать с такими машинами, как F-35 Lightning II, на поле боя и на рынках вооружений". Отечественная версия машины, вероятно, будет отличаться от экспортных наличием специального ферромагнитного мелкодисперсного наполнителя из нановолокна, благодаря которому вокруг истребителя во время полёта будет создаваться электромагнитный "кокон", препятствующий обнаружению машины радарами противника.

Электронные мозги

Кроме передового вооружения машина может получить схожий с Су-57 набор радиоэлектронного оборудования и систем безопасности. Автоматика поможет лётчику и контролировать воздушную обстановку, и применять оружие, а в случае необходимости сама "выведет" машину из-под огня противника. Для этого новый истребитель оснастят системой радиоэлектронного подавления, разработанной в рамках программы "Мангуст". Она объединяет в себе круговые датчики облучения и обстрела, с помощью которых бортовой компьютер может в реальном времени оценивать "степень угрозы" для нового истребителя.

Потенциальными зарубежными покупателями новой машины могут стать страны, ранее приобретавшие российские истребители. Среди наиболее перспективных заказчиков рассматриваются Китай, Вьетнам, Индонезия, Индия, Египет и целый ряд других стран. Собеседники Лайфа отмечают также, что палубная версия нового лёгкого истребителя может быть использована в качестве основного самолёта для перспективного российского авианосца. Сроки начала серийного производства новинки не раскрываются, однако первые машины в строевых частях ВКС РФ могут появиться уже к середине 20-х годов.

Авторы Сергей Андреев