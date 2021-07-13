Врач опровергла связь между группой крови и тяжестью течения ковида
Научному медицинскому сообществу не рекомендовано особенно обращать внимание на эти данные пациента при лечении инфекции.
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Группа крови не имеет никакой взаимосвязи с особенностью течения коронавируса, и обладатели второй и четвёртой не переносят заболевание тяжелее, как сообщалось ранее. Об этом заявила врач-кардиолог Анастасия Юсупова. Эксперт ссылается на систематический обзор, который вышел в апреле 2021 года.
"Качественные исследования не показали какой-либо разницы у пациентов с разными группами крови относительно тяжести течения ковида. По результатам этого систематического обзора научному медицинскому сообществу не рекомендовано каким-либо образом обращать внимание на группу крови, и ко всем пациентам предъявлять одинаковый подход. Так что пациенты со второй и четвёртой группами крови расслабляются", — цитирует Юсупову телеканал "Санкт-Петербург".
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А ранее учёные из Италии пришли к выводу, что большому риску тяжёлого течения коронавируса и смерти в результате заражения инфекцией подвержены мужчины с низким уровнем тестостерона. По данным исследования, у 90% пациентов с ковидом уровень полового гормона был ниже порогового значения.
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