Названы сроки отправки первых рейсов из России на курорты Египта
Ожидается, что отдыхать на побережье Красного моря ежемесячно будут от 200 до 300 тысяч наших соотечественников. Однако путешественникам не стоит рассчитывать на низкие цены на туры, уверен эксперт.
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Первые российские чартерные рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх стартуют в середине августа текущего года. Об этом сообщил лидер Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камель Абу-Али, передаёт "Турпром".
По предварительным оценкам экспертов, отдыхать на популярных курортах Египта ежемесячно будут от 200 до 300 тысяч граждан России. Однако, по словам Абу-Али, путешественникам не стоит ожидать низкой стоимости туров. Вероятный рост цен на путёвки он объяснил тем, что спрос на туры будет весьма высоким.
Кроме того, глава ассоциации также выразил уверенность в том, что решение Министерства туризма увеличить пропускную способность отелей с 50% до 70 не скажется негативно на ситуации с коронавирусом.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. А 8 июля российский лидер отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта.
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