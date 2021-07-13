Названы сроки отправки первых рейсов из России на курорты Египта

Первые российские чартерные рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх стартуют в середине августа текущего года. Об этом сообщил лидер Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камель Абу-Али, передаёт "Турпром".

По предварительным оценкам экспертов, отдыхать на популярных курортах Египта ежемесячно будут от 200 до 300 тысяч граждан России. Однако, по словам Абу-Али, путешественникам не стоит ожидать низкой стоимости туров. Вероятный рост цен на путёвки он объяснил тем, что спрос на туры будет весьма высоким.

Кроме того, глава ассоциации также выразил уверенность в том, что решение Министерства туризма увеличить пропускную способность отелей с 50% до 70 не скажется негативно на ситуации с коронавирусом.